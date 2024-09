FestCine Pedra Azul - A Força do Cinema nas Montanhas Capixabas

Publicado em 06/09/2024 às 10:07

Alterado em 06/09/2024 às 11:32

Quando no dia 13 de setembro o ator Daniel Dantas chegar, pela primeira vez, em Pedra Azul, para ser homenageado no festival que leva o nome da região, pelos seus anos de relevantes atuações no cinema e na TV brasileira, certamente se sentirá em um cenário sob medida para abrigar o evento, ou seja: cinematográfico.



Daniel e a atriz Letícia Sabatella, que estará ao seu lado, serão alguns dos grandes nomes e acontecimentos que farão parte da sexta edição do FestCine Pedra Azul, o já tradicional festival de cinema nacional e internacional que acontece na belíssima região localizada nas montanhas capixabas, a 100 km da capital do Espírito Santo, Vitória.



O festival que, ano após ano, começa a crescer e a fazer parte da estonteante paisagem bucólica e natural de um dos mais procurados destinos turísticos do ES, foi imaginado na primeira vez em que o idealizador, e um dos sócios, o empresário e cineasta Marcoz Gomez, conheceu a região, como relembrou, entusiasmado, em uma conversa com o Jornal do Brasil:



" Em 2017 conheci Pedra Azul através do Miro, um amigo fotógrafo de Cachoeiro de Itapemirim que, na ocasião, imaginou, por causa da maneira em que me impressionei com a beleza do lugar, que eu iria investir na produção e direção de um filme. Naquele mesmo instante eu disse a ele que, na verdade, naquele momento estava pensando não em um filme mas em um grande evento que abrangesse e abrigasse vários filmes. Um festival de cinema."



O sonho de Marcoz começou a virar realidade em 2018, quando, praticamente sozinho, organizou e produziu a primeira edição do FestCine Pedra Azul que agora já faz parte da agenda turística e cultural deste belo distrito de Domingos Martins cercado por uma natureza que domina todo o cenário de uma das muitas regiões das montanhas capixabas.



"Em 2017 eu tinha acabado de chegar do Rio depois de muitos anos vivendo e trabalhando intensamente na cidade. Tinha acabado de produzir, dirigir e lançar O Abajour, o meu primeiro longa, e resolvi tirar um tempo para descansar e ficar perto da família em Cachoeiro do Itapemirim. Na ocasião, estava em paz e tranquilo para pensar em novos projetos e, aos poucos, colocá-los em prática. O FestCine Pedra Azul foi um dos primeiros dos muitos que tomou e têm tomado espaço na minha agenda nos últimos anos.

Amigo e sócio de Marcoz Gomez, o ator e produtor Alex Reis também é só entusiasmo quando fala do festival e dos planos para o futuro;



"Nosso objetivo é transformar o FestCine Pedra Azul não só em um grande festival de cinema, mas em um evento especial para que as pessoas tenham experiências que, artística e culturalmente, vão além . O Rock In Rio, por exemplo: a pessoa pode não gostar tanto de música, mas, durante os dias do evento, terá muitas outras atividades à disposição. Uma grande estrutura com inúmeras atrações criando um calendário turístico forte na região. E o mais importante: lançar tudo isso na Baixa Temporada para ajudar a fomentar o comércio local, fortalecendo o turismo no período em que a região mais precisa."



A artista plástica carioca Patrícia Secco, que no início do ano se associou a Marcoz e Alex no projeto do FestCine Pedra Azul, comenta as razões que a levaram a apostar no FestCine Pedra Azul.



"O fator principal que me impulsionou a me associar ao FestCine Pedra Azul, além de adorar cinema e ter ficado encantada com a região assim que a conheci, no início do inverno, foi a total confiança que tenho no Marcoz e no Alex, que são muito competentes, talentosos e sérios. Provaram isso na produção e na direção do meu documentário que foi lançado em 2023, Patrícia Secco Mostra as Suas Caras. Além de também estarem envolvidos também na direção e produção do meu podcast, lançado em julho, De Cara Com a Secco."



Os números que envolvem as 5 principais edições do FestCine Pedra Azul, incluindo as duas que foram realizadas apenas no formato online, pelo canal do festival no Youtube, em consequência dos longos meses de pandemia, explicam toda a confiança dos organizadores, produtores e parceiros no festival:



- Durante os 3 anos presenciais, mais de 12 mil pessoas, entre moradores da região e turistas, estiveram presentes nos vários eventos realizados no festival.

- Foram mais de 3 mil filmes inscritos, entre longas metragens, curtas, filmes de animação e documentários.

- Entre os inscritos, 25 países foram representados.

- No total, foram 150 premiações em várias categorias., com os vencedores recebendo o troféu Rota do Lagarto, simbolizando a famosa figura que aparece na rocha que dá o nome à região.

Nas edições com eventos abertos ao público, os organizadores promoveram ações com a participação ativa de escolas de algumas cidades do estado que enviaram professores e alunos para as atividades durante o festival. A professora de arte Rosana Márcia Gomes, do ensino médio, da escola estadual Fraternidade e Luz, de Cachoeiro do Itapemirim, participou na primeira e segunda edição do FestCine Pedra Azul, levando alunos de suas turmas, e comentou a experiência:



"Como professora de arte, participar do FestCine Pedra Azul representa uma oportunidade transformadora, tanto para os alunos quanto para mim. Este festival vai além de uma simples exibição de filmes; ele se torna também um espaço onde a criatividade e a visão artística dos jovens são valorizados e reconhecidos em um cenário cultural de prestígio."



Rosana, que voltará com as suas turmas nesta edição, finaliza:



"Participar de um evento como esse só fortalece a confiança dos alunos em suas capacidades, como também destaca a relevância da arte na formação de indivíduos críticos e criativos."



Vilmarise Franceschi, gerente de Comunicação e Marketing do Sicredi Aliança, instituição financeira que, nesta edição, está apoiando o FestCine Pedra Azul, fala sobre a parceria e as ações que promoverá durante todos os dias do evento:



"Resolvemos apoiar esta edição do FestCine Pedra Azul primeiramente porque cultura é um tema de valorização da produção local, e o Sicredi trabalha no sentido de impulsionar as regiões onde estamos inseridos. E a cultura faz parte deste contexto: ela gera renda, emprego, oportunidades, e amplia a visão das pessoas. Estamos certos que tudo isso é muito importante para a sociedade como um todo."

Vilmarise dá alguns detalhes de como a instituição participará neste apoio ao festival;



"Nesta edição, em especial, vamos apoiar o trabalho que os organizadores do festival estão realizando junto aos alunos da escolas que estarão nos eventos. Para estimularmos a produção cultural, de vídeos, filmes, entre os jovens do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. E também um trabalho cuidadoso de educação financeira. A Sicredi tem uma forte parceria com a Maurício de Sousa Produções que vai nos auxiliar nessa ações junto aos alunos. Temos gibis, HQs, produzidos especialmente para essas atividades de educação financeira para os jovens."



Empresário do ramo de beleza-cosméticos, o capixaba Malsimar Lucio Malacarne, que possui e mora em um sítio na região de Pedra Azul, fala da importância da Griffus, empresa de 40 anos localizada em Cariacica que atua no mercado nacional e internacional, participar como um dos apoiadores da sexta edição do FestCine Pedra Azul:



"Acreditamos muito na educação e na cultura como formadores de cidadãos. Na educação, por exemplo, sempre apoiamos financeiramente aqueles que querem estudar para crescer, mas não possuem condições. Nossa empresa sempre está aberta a investir na área cultural porque ela também faz parte do crescimento das pessoas. Temos certeza que o festival é muito importante para toda a região, que auxilia no seu desenvolvimento e que, em breve, se destacará como um dos melhores do país. "

Programação - FestCine Pedra Azul

Realização: 11 a 14 de setembro em Pedra Azul, distrito de Domingos Martins, ES.

Nos dias 11 e 12 os eventos acontecerão no Hotel Vista Azul.

Nos dias 13 e 14 no Aroso Paço Hotel.

No dia 11, durante o dia, serão exibidos documentários e, à noite, será oferecido um coquetel de Abertura Oficial do festival com exposição das obras da artista plástica Patrícia Secco.

No dia 12, a parte da manhã será destinada ao Projeto Escola, com exibição de filmes de animação para alunos das escolas de Pedra Azul, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins.



Na parte da tarde o festival dará continuidade nas exibições de documentários.

No dia 13, durante o dia, serão exibidos curta metragens. Durante a noite será servido um coquetel e haverá uma homenagem ao ator Daniel Dantas (Que estará presente).

No dia 14, durante o dia, serão exibidos os longas-metragens e a noite haverá a festa de encerramento do festival com a entrega dos prêmios aos vencedores de todas as categorias.