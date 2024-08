Companhia de dança de David Parsons volta ao Brasil após 16 anos, com coreografias inéditas

...

Publicado em 24/08/2024 às 08:20

Alterado em 24/08/2024 às 08:24

Gênio das artes coreográficas e apaixonado pela dança e pelo Brasil, David Parsons está de volta ao país após um hiato de 16 anos. Para marcar seu retorno aos palcos brasileiros, ele apresentará um espetáculo que reúne seis diferentes peças – desde dois de seus maiores clássicos até três coreografias inéditas no Brasil. O público também poderá conferir ‘Nascimento‘, peça criada por Parsons para celebrar o Brasil e a arte de Milton Nascimento. As apresentações começaram em São Paulo, passaram por Curitiba, e estarão no Rio de Janeiro (Cidade das Artes), neste sábado (24) e domingo (25).



Nos últimos 39 anos, o coreógrafo David Parsons tem feito seu público rir e chorar com sua companhia de dança. A principal razão pela qual a Parsons Dance, sediada em Nova York, tem conseguido fazer isso é o amor do coreógrafo pela vida. “Sou um coreógrafo que gosta de se conectar com as pessoas”, diz ele, que é ex-membro da mundialmente renomada Paul Taylor Dance Company. “Uma das coisas que aprendi com Paul Taylor é que a humanidade é imensa. Há muito a fazer, e gosto de olhar para a dança de diferentes maneiras”.



Num um espetáculo que mistura o clássico e o moderno, flertando com o pop, o público irá assistir a duas obras marcantes de seu repertório: “Wolfgang”, coreografada por Parsons para a Sinfonia nº 25 em sol menor de Mozart, com uma energia moderna, e “Caught”, considerada uma das mais emblemáticas peças da companhia.



Além dessas, três coreografias serão apresentadas pela primeira vez no Brasil: “Balance of Power”, dança eminentemente percussiva, de 2020, considerada um dos solos marcantes da Parsons Dance; “The Shape of Us”, número com passos desafiadores onde Parsons explora a conexão com a música da banda experimental Son Lux; e “JUKE”, uma peça vibrante do coreógrafo Jamar Roberts, um veterano do Alvin Ailey American Dance Theater, com música de Miles Davis.



A turnê brasileira também inclui “Nascimento”, a maior do espetáculo e a mais emblemática para o público brasileiro, por ser uma homenagem ao país criada sobre uma música de nosso Milton Nascimento. Quando criou a coreografia, que já foi apresentada em todo o mundo, Parsons explicou que ela refletia as sensações de um norte-americano sobre o que viu no Brasil: “um pouco dos ritmos e cores da música e do povo brasileiro”, definiu.