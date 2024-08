Ballet La Fille Mal Gardée estreia no Theatro Municipal do Rio

Publicado em 15/08/2024 às 06:02

Alterado em 15/08/2024 às 19:57

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro inicia o segundo semestre trazendo ao palco La Fille Mal Gardée, um dos grandes balés do século XVIII. A versão original foi apresentada em julho de 1789, no Grand Théâtre de Bordeaux, na França. Entre os coreógrafos que recriaram esse balé, um deles foi Marius Petipa, em 1885, quando apresentou sua versão em São Petesburgo, na Rússia. Surgiram outras produções através do século XX e agora, em 2024, a concepção e coreografia do uruguaio Ricardo Alfonso, encenada no ano passado pelo Ballet Nacional Sodre, em Montevidéu, chega ao Municipal com o Ballet e Orquestra Sinfônica do Theatro. A supervisão artística é de Hélio Bejani e Jorge Texeira, a regência de Silvio Viegas e a direção geral de Hélio Bejani.

“Trazer o ballet La Fille Mal Gardée ao palco do Municipal novamente é uma grande alegria para todos nós. Uma história leve e engraçada que promete cativar a todos. Você não pode perder a oportunidade de assistir nosso Corpo de Baile e Orquestra Sinfônica do TMRJ que sempre garantem um espetáculo inesquecível. Esperamos você – afirma a Presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Clara Paulino.

“Esta concepção do coreógrafo Ricardo Alfonso do ballet “La Fille Mal Gardée”, vem proporcionar aos nossos bailarinos a oportunidade de evidenciar o papel primordial da expressão facial, para além da gestualidade, na comunicação das diferentes emoções dos personagens e enfatizar a interpretação como ferramenta principal para fazer o público compreender a história e comover-se com ela” – ressalta Hélio Bejani, Diretor do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Serviço: La Fille Mal Gardée / Ballet e Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro / Datas: 15 (estreia), 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de agosto, às 19h / 20 de agosto, às 14h (Projeto Escola) / 18 e 25 de agosto, às 17h / Duração: 1º ato - 50 min / 2º ato - 35 min /Intervalo de 20 min. /Patrocínio Oficial Petrobras / Ingressos estão disponíveis no site www.theatromunicipal.rj,gov.br.