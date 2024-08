Consagração ao feminino e ao orixá Nanã estão entre as referências do espetáculo 'Conversas ao pé da terra'

Criação do Coletivo de Dança Lemagidé será apresentada de graça nessa quinta, às 19h, no Sesc Tijuca

Publicado em 14/08/2024 às 12:44

Alterado em 14/08/2024 às 12:44

A Floresta da Tijuca, com sua exuberante fauna e flora, é coadjuvante no espetáculo "Conversas ao pé da terra", criação do Coletivo de Dança Lemagidé, formado por Débora Campos, Gik Alves, Letícia Bento e Maiara Viana, que será apresentado, com entrada franca, nessa quinta-feira (15) no Sesc Tijuca. A montagem é parte da Mostra Regional de Artes Cênicas do Sesc. "Conversas ao pé da terra" tem sua maior inspiração na natureza, base para a pesquisa que une a consagração ao feminino e ao orixá Nanã, e conta com a mentoria em dramaturgia da atriz Tati Vilela, premiada como Melhor Atriz no Festival do Rio 2021, e da atriz e diretora de movimento Gabriela Luiz, que faz a preparação corporal das bailarinas. As artistas do Coletivo de Dança Lemagidé, quatro mulheres negras, trazem para a cena impressões obtidas a partir das trocas com a terra, entendendo o elemento como parte delas mesmas, fonte de nutrição e abrigo.



Definido como “dança-memória ancestral”, o processo de construção da montagem amalgama danças negras, como samba, maracatu, jongo, cafezal em permanente diálogo com a dança contemporânea.



“Em diálogo com a floresta, nossa eterna mãe, trabalhamos o respeito e os cuidados com todos os seres que a compõem, dançando o reinício, a criação e a morte, porque tudo é movimento. Nossa vida é movimento, nossa não-vida também”, declara Gik alves, que assina a direção de pesquisa e de cena.



“Conversas ao pé da terra” traz como base de sua narrativa uma costura entre os fios das energias da natureza de axés e do ser feminino. No desenhar da dança, as artistas reverenciam Nanã, senhora da lama, orixá da sabedoria, guardiã da vida e da morte. “Esse espetáculo é uma conversa com as muitas mulheres que somos e as naturezas todas que trazemos conosco e habitamos, desde o útero ancestral da criação. Momento de encontro de existências paralelas, material e espiritual”, destaca Débora Campos, da equipe de concepção do trabalho.



SERVIÇO: – Conversas ao Pé da Terra – Coletivo Lemagidé /15/08 (quinta) às 16h - Sesc Tijuca / Endereço: Rua Barão de Mesquita, 539. Tijuca / Livre para todas as idades / Duração: 50 min / Acompanhe em: @lemagidecoletivo.