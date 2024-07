Amor pela Curadoria

Teatro I Love PRIO se destaca com programação inédita e grandes nomes da dramaturgia nacional

Publicado em 25/07/2024 às 15:33

Alterado em 25/07/2024 às 15:33

O teatro está vivendo um ótimo momento. Salas cheias, estreias acontecendo em todo o país e o público sedento por diversão presencial. Falamos presencial pois, em tempos pandêmicos, o encontro se tornou virtual, e os teatros foram os primeiros prejudicados, parando as atividades.

Agora, a vontade de prestigiar espetáculos de qualidade vem à tona, e o Teatro I Love PRIO vem cumprindo muito bem esse papel. Localizado no Jockey Club do Rio de Janeiro, o espaço é um dos mais tradicionais da cidade. O antigo e icônico “Teatro do Jockey” passou por uma completa revitalização, e está prestes a completar 01 ano da parceria com a PRIO, a maior empresa brasileira independente de óleo e gás, que tem como um dos principais pilares o fomento da cultura no país.

Com gestão da LGL Promoções e integrante do grupo Bonus Track, o espaço dispõe da melhor estrutura e meios técnicos para a realização de peças, shows e eventos. Totalmente modernizado, confortável e famoso pela excelência no atendimento e na acústica, a plateia tem capacidade para 352 lugares e um foyer instagramável. Com a PRIO, a ideia é combinar arte, tecnologia e natureza, expandindo a experiência de ir ao teatro.

Na curadoria e direção artística, um jovem produtor, experiente no circuito teatral e cultural da cidade. Caio Bucker tem 34 anos, é formado em Comunicação Social pela PUC-Rio e cursa Doutorado em Filosofia da Arte na UERJ. Idealizou e produziu espetáculos de sucesso, como "Ícaro and The Black Stars", com Ícaro Silva; "O Julgamento de Sócrates", com Tonico Pereira; e o premiado "Delírios da Madrugada", com Zéu Britto. À frente do Teatro IPRIO, vem deixando sua assinatura, mostrando diversidade e qualidade na programação, que se tornou uma das mais cobiçadas dos teatros cariocas.

Nomes como Fernanda Montenegro, Claudia Abreu, Daniel Dantas, Letícia Sabatella e Marco Nanini são alguns dos artistas que subiram neste palco sob sua curadoria. Além de espetáculos inéditos, Caio retorna com projetos históricos, como é o caso da comédia "Doidas e Santas", com Cissa Guimarães, Giuseppe Oristanio e Josie Antello, que segue em cartaz até o dia 04 de Agosto, marcando o encerramento da turnê comemorativa de 10 anos.

"O mais importante pra mim é pensar fora da caixa, balanceando com as demandas do mercado e do circuito cultural. Fazer curadoria não é apenas montar uma programação, mas ir em busca de novidades e propor projetos, com a cabeça aberta e ousadia."



Caio Bucker Foto: Lally Zwetzch.jpg

Trazer sucessos e tendências de fora do Rio também faz parte da programação, como é o caso de "A Última Entrevista de Marília Gabriela", espetáculo que está em cartaz em São Paulo com todas as sessões esgotadas, e estreia no Teatro I Love PRIO no dia 09 de Agosto, em curta temporada até o dia 25 de Agosto. E aqui o sucesso se repetirá: "Já estamos praticamente esgotados, e vamos abrir sessões extras aos sábados à tarde. Esse espetáculo é genial, a Gabi e o Theodoro fazem uma catarse no palco. Eu assisti em São Paulo e trouxe pra cá rapidamente", afirma Bucker.

Além das peças, os shows e os eventos também compõem a lista de atividades do teatro. Na última terça-feira, o espaço recebeu o talkshow "Me Cante uma História", onde a jornalista Natália Boere convidou a cantora e compositora Maria Gadú. Quem também esteve por lá recentemente foi o projeto "Vini Day", uma parceria da PRIO com o Instituto Vini Jr.. E não é que o craque marcou presença? Com a programação do ano praticamente toda fechada, o foco agora é prospectar para 2025, e pensar em novas ideias.

"O teatro é vivo, está vivo e tem grande importância para todos. Arte é educação, e um dos nossos papeis é apresentar uma programação qualificada e diversa, democratizando o acesso com nossos projetos, promovendo acessibilidade e impulsionando o mercado cultural. Fazer curadoria é mais que uma paixão, é uma necessidade."