Patrícia Secco e suas caras

Podcast da artista plástica tem nova estreia nesta quarta. Desta vez, o entrevistado é o empresário Omar 'Catito' Peres. No Youtube (link abaixo)

"Todas as quartas-feiras, quando estou no Brasil, acordo feliz, saio de casa feliz, porque estou indo realizar um sonho que, durante anos, quando estava vivendo fora do país, era o de fazer algo para ajudar os menos favorecidos. Sou uma privilegiada por ter a vida que sempre possuí e possuo. Tenho consciência de que faço parte do 1% dos privilegiados da sociedade brasileira. E sentia, e ainda sinto, a necessidade de fazer algo para os que poucos possuem."



É assim que a artista plástica Patrícia Secco, emocionada, comenta sobre a atividade social que realiza na região 314 da comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, desde agosto de 2023. O Projeto Patrícia Secco Vidigal.



Ao lado de uma equipe que a auxilia a ensinar artes a crianças de 5 a 12 anos, em um espaço montado e mantido por ela e por seu marido, o economista ambiental Sérgio Margulis, Patrícia destaca, agradecida, a colaboração que recebe de inúmeros amigos que abraçaram a causa e ajudam a manter toda estrutura:

"São maravilhosos".



Formada pela faculdade Corcoran School of Art, em Washington DC, EUA, para onde se mudou em 1989, Patrícia retornou ao Brasil em 2011 após morar um período em Marseille, França. E foi durante os anos em que viveu fora do país, adquirindo bagagem artística e cultural, que se motivou, quando retornou, a se engajar em parcerias e apoiar aos que se dedicam à arte e à cultura no cenário carioca e brasileiro.



Horas depois de chegar de um voo cansativo de Copenhague, Dinamarca, onde foi visitar a filha e os netos, e já trabalhando em seu ateliê, essa carioca fala, entusiasmada, da sua paixão pela pintura e pelas artes plásticas, que descobriu durante o curso de arquitetura, ressaltando que convive muito bem em criar e produzir a sua arte sob pressão e estresse:



"Enfrento tranquilamente. Numa boa. A arte é vida. Quando eu termino uma obra é como se eu tivesse colocado um filho no mundo. Durante toda a viagem vim pensando em arte. Já trabalhando ideias."

O seu entusiasmo não diminui ao ressaltar os fortes laços com os muitos amigos que fez e continua fazendo pela vida.

"São grandes amizades que faço questão de manter e de defendê-las, incondicionalmente. São amigos que fui conquistando durante anos. Como o ator Daniel Dantas, e sua irmã, a atriz Andrea Dantas, por exemplo, que conheço desde quando éramos bebês. Nossas babás nos levavam juntos para brincarmos na praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema."

E foi dentro dessa filosofia de fazer novos amigos e apoiá-los nos projetos em que acredita que Patrícia se associou ao diretor e produtor Marcoz Gomez e ao ator Alex Reis no FestCine Pedra Azul, festival de cinema realizado na belíssima região de Pedra Azul, nas montanhas capixabas, que está na sexta edição.



"A fonte de relacionamento que a Patrícia tem com o meio artístico transborda. E é inesgotável. E me chamou muito a atenção por ser uma pessoa bastante agregadora. E esse seu perfil nos encorajou a convidá-la para ser nossa parceira no FestCine Pedra Azul", diz Marcoz Gomez, o criador e produtor do festival que já virou tradição no cenário turístico e cultural da região bucólica do Espírito Santo.



Já Alex Reis, sócio do projeto, faz questão de citar a sinergia que existiu entre ele e Patrícia desde que se conheceram, anos atrás:



"Em pouco meses de contato parecia que já nos conhecíamos a vida toda. E na época brincávamos que eu era o melhor amigo de 6 meses dela."



A parceria entre Patrícia Secco, Marcoz e Alex se iniciou em 2023, quando a Tower Filmes, produtora em que ambos são sócios, foi convidada para a produção de “Patrícia Secco - Mostra as Suas Caras”, documentário dirigido pela dupla e que está disponível nas plataformas Prime Vídeo e Aquarius.

Com depoimentos de inúmeros personagens do meio artístico, cultural, intelectual, que vão do publicitário Washington Olivetto ao cantor Léo Jaime, passando pelo jornalista Luiz Fernando Silva Pinto e pela empresária Lucinha Araújo, entre vários outros, a produção apresenta Patrícia Secco no seu dia a dia de criação e produção de sua arte, contando fatos de sua vida pessoal e o seu envolvimento com o meio cultural e social.



E essas atividades midiáticas iniciadas no ano passado encorajaram a artista plástica a lançar durante o inverno deste ano o seu podcast “De Cara Com a Secco”.



Também produzido e dirigido pela dupla Marcoz Gomez e Alex Reis, o canal, disponível no Youtube, exibe entrevistas semanais de Patrícia com convidados especiais de diferentes setores da sociedade. O primeiro a conversar descontraidamente com Patrícia foi João Candido Portinari, professor, matemático, engenheiro e filho do famoso pintor brasileiro.



Em seguida, a artista plástica recebeu na sala do seu apartamento no Arpoador, cenário fixo do programa, o empresário da noite Ricardo Amaral.



Nesta quarta-feira, 24 de julho, às 20h, o convidado será o também empresário Omar "Catito" Peres.

"Estou adorando fazer o podcast. Realizar as entrevistas e todo o processo de criação e produção. No início eu até relutei, mas depois, durante as gravações, notei que estava funcionando."



E finaliza: "Como conheço muitas pessoas, de várias áreas, e estou sempre conversando com todas e todos, achei interessante e importante gravar esses papos e dividir com o público".

