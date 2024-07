Artista plástica Patricia Secco estreia podcast

Publicado em 20/07/2024 às 09:34

Alterado em 20/07/2024 às 09:34

A artista plástica Patrícia Secco estreou em 10 de julho o Podcast De Cara Com a Secco, no seu canal na plataforma Youtube.



E o seu primeiro convidado foi João Candido Portinari que, em quase 60 minutos de papo, fala sobre a sua vida, sua história, não só na relação com o seu pai, o famoso pintor Candido Portinari, mas de todos os seus projetos pessoais e profissionais, do passado, presente e os que estão em pauta para o futuro próximo.



Mas na conversa com Patrícia, João, entre várias passagens com Portinari, lembra a de quando jovem, depois de chegar em casa depois de uns mergulhos no mar de Copacabana, encontrou vários amigos da família reunidos na sala. E reclamou com a mãe que um homem estava mexendo no seu violão e que estava com receio dele desafina-lo. E a mãe sorrindo brincou:



- João, não se preocupe, quem está com o seu violão é o Villa-Lobos.



E na quarta-feira foi ar o segundo episódio do "De Cara com a Secco". E o participante da conversa com a Patrícia é Ricardo Amaral. Que contou boa parte de toda a sua trajetória como empresário das noites cariocas, o que começou em 1968 com a boite Sucata que, durante o período em que esteve aberta, recebeu centenas de artistas, mitológica casa onde Elis Regina fez o seu primeiro show.



Ao longo da conversa, Ricardo também contou detalhes sobre criação, nos anos 70, da famosa discoteca Hippopotamus e mais de dezenas de outras casas noturnas, inclusive em Nova Iorque, onde até teve problemas com a máfia nova-iorquina.