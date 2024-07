Gilberto Gil recebe título de Dr. Honoris Causa e exposição em sua homenagem no Ceará

Homenagem ao cantor e ex-ministro celebra sua contribuição às artes e à cultura brasileira

Publicado em 14/07/2024 às 10:17

Alterado em 14/07/2024 às 10:17

Solenidade de outorga do título de "doutor honoris causa" ao cantor, compositor e ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeralda, espaço público da Secretaria da Cultura do Ceará (10/7/24) Foto: Ascom Secult-CE

Giovanne Ramos - O cantor, compositor e ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, foi homenageado pela Universidade Regional do Cariri (Urca) com o título de “doutor honoris causa”. A cerimônia, sediada no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, na noite de quarta-feira (10), reconhece o “singular incentivo em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras e do melhor entendimento entre os povos, bem como sua relevante contribuição para o desenvolvimento da região do Cariri e do País”, conforme detalhou a gestão da Urca.

“A gratidão por esta honraria só não é maior que o orgulho de fazer parte dessa riqueza, dessa grandeza, dessa terra ardente, de ser irmão dessa sagrada gente, desse chão. Obrigado de coração”, declarou, Gilberto Gil, após receber a distinção, segundo nota do Governo do Ceará.

Durante a solenidade, Gilberto Gil também recebeu a Coroa do Reisado do Cariri e uma espada, confeccionadas respectivamente por mestre Tarcísio do Reisado São Miguel e mestre Valdir do Reisado Arcanjo Gabriel, e entregues por mestre Aldemir e mestra Flatenara.

As celebrações ao legado de Gilberto Gil continuam no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, que, em parceria com o Instituto Mirante de Arte e Cultura, inaugura nesta quinta-feira (11) a exposição “Debaixo do Barro do Chão”. Com curadoria de Fabiano Piúba, a mostra apresenta peças de mestres da cultura cearense, conectando-se com a vida e obra do artista e ativista cultural.

A exposição “Debaixo do Barro do Chão” estará disponível para visitação no espaço Átrio e conta com obras de Corrinha Mão na Massa (Missão Velha), Mestra Fanca e Irmãs Cândido (Juazeiro do Norte) e Mestre Jaime (Barbalha). As peças são inspiradas na música “De onde vem o baião”, composta por Gilberto Gil em 1976, e refletem a materialidade e a profundidade cultural que permeiam o pensamento e a produção artística do homenageado.”

O Cariri sempre esteve presente na vida e na obra de Gilberto Gil, em especial na sua relação com o cancioneiro de Luiz Gonzaga, filho de Exu, terra pernambucana que faz fronteira com o Crato, cidade onde está localizado o Centro Cultural do Cariri”, anuncia o material de divulgação da mostra.