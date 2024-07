Passinho, patrimônio cultural carioca, tem evento nos sábados de julho

'Passinho da ZO' (zona oeste) conta com apresentações de dança, workshop, realização de oficinas de passinho e batalhas de dança com prêmios

Publicado em 12/07/2024 às 13:39

Alterado em 12/07/2024 às 13:39

Começou dia 6 a terceira edição do “Passinho da ZO”, que tem como intuito fomentar e difundir o passinho, patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro, por meio de ações em diferentes bairros da Zona Oeste carioca. Durante todo o mês, sempre aos sábados, o evento leva o passinho para quatro comunidades da região.

"A ideia de criar o evento surgiu porque sempre tive uma ligação muito forte com o passinho, então tinha a vontade de criar algo relacionado, fosse um espetáculo ou um projeto. Comecei a observar que o processo de desenvolvimento do passinho vinha caindo nos últimos anos e que um dos motivos era que os eventos que o fomentavam estavam mais escassos, e também que muitas pessoas tiveram que largar o movimento para seguir outras profissões. Percebi que poderia contribuir para que ele voltasse a ter mais holofotes, como há alguns anos, e isso foi um ponto de partida para a gente começar a estruturar essas ideias que envolvem o contexto do “Passinho da ZO”. Chamei Thamires Candida, Bruna Basto e Brendo Edson, que são artistas que têm ligação com o funk e com o passinho, todos da zona oeste, para colaborar comigo, e juntos criamos essa iniciativa", diz Kinho JP, um dos criadores do “Passinho da ZO”.

O projeto é composto por apresentações de dança, workshop, realização de oficinas de passinho e batalhas de dança que têm inscrição gratuita, com prêmios, tudo em torno da cultura do passinho do funk carioca.

"Nas apresentações dos grupos de dança sempre convidamos um 'bonde', companhias que tenham trabalhos com ligação com o passinho. Já nos workshops, buscamos fazer esse trabalho de contribuição para o crescimento técnico do passinho com profissionais para dar aulas. Na mesa de debate, fazemos uma seleção de um tema que seja interessante e relevante para o cenário atual do passinho, e a partir dele desenvolvemos esse debate convidando outros artistas para contribuir. A batalha do passinho é o grande “tchan” do projeto. Atualmente, a gente tem a maior premiação de batalha do passinho do Rio de Janeiro: 1º lugar (R$ 1700), 2º lugar (R$ 500) e 3º lugar (R$ 300)", continua JP.

A edição 2024 do “Passinho da ZO” segue o padrão das anteriores, tudo de forma gratuita.

"Temos como objetivo fazer com que a zona oeste seja uma referência quando falamos de passinho. Queremos entregar um projeto à altura dele e dos seus praticantes que treinam diariamente e se empenham para entregar bons trabalhos", ressalta Kinho.

Kinho, que começou no passinho em 2014, quando entrou para a companhia Suave, ainda fala sobre o crescimento do evento e do papel dentro da comunidade.

"É um sentimento de sensação cumprida, que estamos conseguindo alcançar o que planejamos, que é fazer o passinho ter mais visibilidade na zona oeste, com que os praticantes tenham mais ânimo para continuar dentro da cultura, remunerar essas pessoas. Ver que estamos fazendo um bom trabalho, uma sensação de artista feliz. Que todos vejam o evento como algo pertencentes a eles, somos apenas intermediadores, pois é um projeto do passinho da favela em que todos nós contribuímos", completa.

Programação

Dia 13/07

Horário: 15h às 16:30h

Workshop de passinho

Professora: May Idd

Local: Av Brasil 34.320 Vila Kennedy

(Unidos da vila Kennedy)

Dia 20/07

Horário: 14h às 17h

Workshop + Treino

Collab ZO Artes

Professor: Pablinho DB

Local: Estrada da Tutóia 1980 cosmos (Dance ZO)

Dia 27/07

Horário: 13h às 18h

Batalha de passinho + mesa de debate

Endereço: R. Mal. Falcão da Frota - Padre Miguel (Vila Olímpica Mestre André)

Na ocasião haverá corte de cabelo gratuito

Jurades: André DB (campeão da primeira edição), Sidy IDD (campeão da segunda edição) e Leandra Perfect (Jurada Relíquia)

Acessibilidade: Intérprete de libras e audiodescrição.

