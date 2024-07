Abel Silva celebra 50 anos de carreira nesta quarta na Casa do Choro

Novo livro reúne mais de 26 crônicas de estilos diferentes; apresentação contará com parceiros como Roberto Menescal, Leila Pinheiro, Cristovão Bastos e o filho Andre Trindade

Publicado em 10/07/2024 às 07:08

Alterado em 10/07/2024 às 11:49

Que aposentadoria, que nada. O poeta, letrista, compositor e músico Abel Silva está na ativa, cheio de projetos. Ele acaba de lançar seu novo livro, “Vou te contar", o 23º da carreira, pela Editora 7Letras e agora prepara-se para um show, nesta quarta (10), às 19h, na Casa do Choro, no Centro. Abel vai se apresentar acompanhado dos parceiros Roberto Menescal (violão e voz), Leila Pinheiro (piano e voz), Cristovão Bastos (piano), Clarisse Grova (voz), Luís Filipe de Lima (violão e violão 7 cordas) e do filho André Trindade (violão).

O espetáculo pretende resumir os 50 anos de carreira do artista, com clássicos de sua autoria, com parceiros, como ‘Jura secreta’, ‘Voz de mulher’ e ‘Primeiro jornal’ (com Sueli Costa), ‘Festa do interior’ (com Moraes Moreira), ‘Raio de luz’ e ‘Serena’ (com Cristovão Bastos), ‘A minha cidade sou eu’ e ‘Contemplação’ (com Roberto Menescal); ‘Simples carinho’ e ‘Brisa do mar’ (com João Donato), além do clássico ‘Carinhoso’ (Pixinguinha e Braguinha)’, entre outras.

A ideia do novo livro surgiu depois de uma conversa com Roberto Menescal, amigo e parceiro de composições. “Ele me chamou a atenção que a gente precisa não esquecer o que fez. Fui para casa, olhei todos aqueles livros que eu tinha escrito e decidi voltar no tempo. A ideia foi resgatar o conceito de narrativas, todas diferentes, feitas por um jovem de 20 anos que era meio triste, sofria com a ditadura”, - explica Abel.

"A pista", é uma das primeiras crônicas a abrir o livro e acabou sendo adaptada e transformada no curta "P.S. Te amo", do cineasta Sérgio Rezende, em 1977, quando ele foi aluno de Abel. Na apresentação, o jornalista Hugo Sukman revela um pouco do que o leitor vai encontrar:

"O passeio de Abel Silva pela literatura narrativa fascina pela variedade de procedimentos. 'Os peregrinos', por exemplo, assume uma estrutura dramática - meio roteiro de filme buñueliano, peça de teatro rodrigueana - para ironizar a sociedade burguesa. 'A morena do Catumbi' parece uma estranha notícia de jornal popular. No confessional 'O In- pássaro no Impasse', o tom é de ensaio literário, uma reflexão sobre a escrita, a loucura e a vida que cita explicitamente influências literárias como a outridade de Paz, a 'consciência da excentricidade' de Cortázar, o 'ser gauche' de Drummond, para (in) definir tudo isso. 'Vertigem' é um contundente panfleto político.”

Letrista e parceiro de compositores consagrados da MPB, como Moraes Moreira, Sueli Costa e João Bosco, entre outros, e com vários sucessos no currículo, Abel é POETA, em caixa alta!! Para criar seus versos, ele costuma buscar inspiração em caminhadas pelo Jardim Botânico, bairro onde mora há quase 50 anos. Nos últimos anos, o compositor teve que lidar com a perda de alguns amigos e parceiros musicais, como Moraes Moreira, Suely Costa, João Donato e Gal Costa, que eternizou, com sua voz, o seu maior sucesso, "Festa do Interior". Recentemente deixou registrado seu depoimento nos arquivos do Museu da Imagem e do Som (MIS) e gostou da experiência. “A realidade foi bem melhor do que a expectativa e gostei muito dessa homenagem”, confessa.

Editor de Cutura do jornal 'Opinião'

Abel Silva estudou na Faculdade Nacional de Filosofia e Direito, e foi editor de cultura do jornal "Opinião", nos anos 1970. Depois, em 1976, fundou e editou a revista "Anima", junto com José Carlos Capinam, que durou duas edições apenas. Sua primeira composição foi “Eu chego lá”, que ganhou letra de João do Vale, em 1967, mas Abel considera o início da carreira com a gravação de “Jura Secreta, que se tornou um sucesso nas vozes de Fagner e Simone, pelos idos de 1978, composta em dobradinha com Sueli Costa, que foi sua parceira por muitas décadas. Em 1981, Gal Costa gravou “Festa do Interior”, parceria de Abel e Moraes Moreira, que se tornou um dos maiores sucessos da Música Brasileira. A canção já ganhou versões em mais de 10 idiomas incluindo japonês, italiano, espanhol, finlandês, inglês e outros.

Com mais de 300 músicas compostas, Abel conta com dois “Prêmio Sharp”, pela autoria de “Voz de mulher” (com Sueli Costa), registrada por Edson Cordeiro, e “Sempre você” (com Dominguinhos), na interpretação do parceiro. Recebeu, ainda, uma indicação ao “Prêmio Sharp” por sua composição “Amor escondido”, em parceria com Fagner, que a interpretou. Entre os últimos trabalhos estão o CD “A bel prazer – Abel Silva – Letras e canções inéditas”, lançado em 2016 pela gravadora Biscoito Fino), onde vários artistas fazem releituras de algumas de suas composições. Gente como Moraes Moreira, Sandra de Sá, Fagner, Pedro Miranda, Moacyr Luz, Leila Pinheiro e Zélia Duncan. Em 2018 foi a vez de “O encontro inédito – Roberto Menescal & Abel Silva”, pela Biscoito Fino, com músicas da dupla interpretadas por vários convidados, como Claudia Telles, Cris Delanno e Fernanda Takai, entre outros.

Ao longo dos seus 50 anos de carreira, Abel sempre teve seu trabalho, como poeta e letrista, reconhecido. Segundo declaração de Carlos Drummond de Andrade, ele era “criador de uma poesia que se comunica e encontra expressão natural em música”, Já Glauber Rocha o definiu como “Neomodernista surpreendente, de cuca voadora”. E até a imortal Ana Maria Machado já se rende às letras de Abel: “Tem marca própria, uma visão poética original”, densa, mas cheia de alegria de viver e de um lirismo contemporâneo e sensual”,

Como escritor, Abel lançou o primeiro livro, “O Afogado”, em 1971, seguido por “Açougue das Almas” (1974), “Asas” (1975), “Mundo delirante” (1990). Entre os mais recentes estão, "Poema ateu" (2011), "O gosto dos dias" (2015), “Fôlego” (2018) e "O caderno vermelho das manhãs" (2022), todos pela Editora 7Letras. (com Assessoria de Imprensa Armazém Comunicação)

SHOW ABEL SILVA - 50 ANOS DE CARREIRA / Com Abel Silva, Roberto Menescal, Leila Pinheiro, Cristovão Bastos e André Silva / Dia 10/7 – 19h / Casa do Choro - Auditório Radamés Gnattali – www.casadochorro.com.br / Rua da Carioca, 38 – Centro / Lotação: 100 | Classificação Livre / Venda pelo Sympla: Ingresso R$ 50,00 | R$ 25,00 (meia-entrada).

"VOU TE CONTAR" / Abel Silva / Editora 7Letras / 127 páginas | Valor: R$ 65,00 / VENDAS.