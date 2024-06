Livro de Dan Fante tem lançamento nacional no Rio

Publicado em 18/06/2024 às 14:32

Alterado em 18/06/2024 às 14:32

O sobrenome chega antes, claro. Afinal, remete a um dos maiores escritores de todos os tempos, o norte-americano John Fante (1909-1983), autor de obras seminais e universais como “Pergunte ao pó” e “1933 foi um ano ruim”. Mas o Fante em questão chama-se Dan, é filho do John, e tem um estupendo volume póstumos de poemas lançado agora no Brasil.

O livro “Cara a cara com os nebulosos olhos de Deus”, que tem tradução esmerada de Edivaldo Ferreira, é uma reunião de poemas de Dan Fante (1944-2015) selecionados pelo escritor Matheus Peleteiro. Os poemas transbordam emoção e falam sobre juventude, decadência, sexo, paixão, literatura, existência e, claro, sobre a sua relação com o pai superfamoso e de temperamento polêmico.



Capa do livro Foto: reprodução

Dan Fante, em cujo livro vamos encontrar versos contemplativos e misteriosos como esse (“Encontrei o mais faminto e desprezível dos gatos / Enquanto lia um livro sentado num banco / Fumando meio maço de Lukies em Venice Beach”) é ainda autor de romances, coletâneas de contos e textos teatrais.

Na edição bonita e caprichada da editora baiana P55, o escritor, dramaturgo e diretor teatral Mário Bortolotto garante: “Uma poesia que te leva irrestritamente em uma viagem para dentro de você, para celas de prisão, para trás de um volante de táxi em turbilhões repletos de um romantismo extremado, um romantismo de santos de sarjeta. Uma poesia sobre a ‘podre tarefa de encarar mais um dia’, de ‘existir na escuridão’ para se sentir a salvo. Mas é, acima de tudo, uma poesia sobre a maldição do sangue, sobre amar um pai, sobre não ser amado, sobre odiar esse pai e sobre perdoar, sobre voltar a amar. Sobre voltar pra casa”.

“Cara a cara com os nebulosos olhos de Deus” – que tem lançamento carioca na próximo terça-feira, dia 25, a partir das 19 horas, na Livraria da Travessa do Leblon, na Rua Afrânio de Mello Franco, 290, Leblon – inaugura a coleção Poesia 55, da P55, editora baiana independente que, desde 2002, realiza projetos culturais diversos, tendo publicado centenas de livros próprios, com foco nos segmentos de arte, fotografia, literatura e memória.