MOMIX VOLTA AO BRASIL COM A INÉDITA ‘ALICE’

Publicado em 17/06/2024 às 11:05

Alterado em 17/06/2024 às 11:05

A peça conta com visuais deslumbrantes e efeitos especiais incríveis do Momix Foto: divulgação

Conhecido internacionalmente por apresentar obras de inventividade e beleza física surpreendentes, o Momix é a aclamada companhia de dançarinos-ilusionistas americana fundada e dirigida por Moses Pendleton em 1980. Após vários anos sem vir ao Brasil, retornaram ano passado com um show retrospectivo de 40 anos de carreira (atrasado, por causa da pandemia). Agora, voltam ao país, desta vez com a inédita e visualmente deslumbrante ‘Alice’. Depois de passar pelo Teatro Guaíra, em Curitiba, na semana passada, a companhia chega ao Rio de Janeiro para shows no Qualistage (dias 22 e 23 de junho); em Belo Horizonte, no SESC Palladium (dias 25 e 26 de junho); e no Vibra, em São Paulo, dia 29 de junho.



Cada produção de Pendleton se concentra não só na beleza da forma humana, mas também na beleza da natureza, da música, da cenografia e da própria vida, e são cuidadosamente elaboradas para assimilar uma multiplicidade de elementos em cada espetáculo. Pendleton combina os corpos esculturais de seus dançarinos com figurinos e adereços incomuns, colocando-os em cena com efeitos surpreendentes de luz, e finalmente completa tudo com uma trilha sonora única que mistura clássicos com rock, new age e e-music.



O conto de Alice, cheio de imagens e lógica absurda, é um convite para inventar, deixar a imaginação correr solta e brincar com a fusão de dança, iluminação, música, figurinos e imagens projetadas.

“Não pretendo contar toda a história de Alice, mas usá-la como ponto de partida para a invenção”, diz Pendleton.





O novo show do Momix, inédito no Brasil, é baseado em 'Alice', de Lewis Caroll Foto: divulgação

Com sua caixa de ferramentas de mágico, Pendleton conjura uma viagem surreal de Alice, ao entrar pela toca do coelho e através do espelho, no mundo encantado do País das Maravilhas de Lewis Carroll. O resultado é uma impressionante variedade de inventividade. “Alices” em tamanho real ficam enormes e giram loucamente; “Alices” são sugadas por tubos; uma banda de coelhos selvagens aterroriza; e a Lagarta desliza e salta enquanto dançarinos em sapatos vermelhos manobram bolas azuis. Há uma aranha branca gigante, rosas no ar, lagostas de saias, truques com espelhos e um personagem cujos membros gradualmente desaparecem, deixando-o apenas com seu torso no chão. A magia está garantida em cena.



Com ‘Alice’, o Momix leva o público a literalmente “cair dentro da toca do coelho”, em uma aventura alucinante, enquanto Alice encontra personagens mágicos como o Gato de Cheshire, uma Rainha de Copas muito louca e uma variedade de outras surpresas, distribuídas em 22 vinhetas repletas de adereços e trocas de figurinos vertiginosas.



Outro destaque do espetáculo são as projeções de vídeo, que trazem elementos visuais incríveis, como animações em 3D e imagens distorcidas, para criar um ambiente de sonho e mistério. O público carioca vai poder conferir tudo isso, neste fim de semana, no palco do Qualistage, em duas únicas apresentações. Quem já viu Momix, sabe que sempre se sai do espetáculo maravilhado.