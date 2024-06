Série Música no Assyrio apresenta a Orquestra Carioca de Flautas

...

A Série Música no Assyrio traz, no próximo domingo (16), às 11h, a Orquestra Carioca de Flautas. Com um repertório variado, o grupo apresenta composições e arranjos de música brasileira, turca, com destaque para a compositora Aurea Regina Coelho. No programa, Heitor Villa-Lobos, Ernesto Nazareth, Tom Jobim, Ronaldo Miranda, Pixinguinha, Paulinho da Viola, entre outros. Como convidado, o Duo Barrenechea. A direção artística é de Sérgio Barrenechea. A Orquestra tem o apoio institucional da Unirio e Faperj.

Sobre a Orquestra Carioca de Flautas

A Orquestra Carioca de Flautas, idealizada pelo Prof. Sérgio Barrenechea, teve a sua estreia no 1º Encontro Carioca de Flautas, em 2016. Desde então, tem se apresentado com regularidade na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO e produziu vários vídeos para os canais Flauta Carioca, MusicaUNIRIO e NIS-UNIRIO no YouTube. Em 2023, a Orquestra Carioca de Flautas realizou a estreia brasileira da obra "Elijah and the wind, para octeto de flautas (2022)” de Victor Somma na XXV BIENAL DE MÚSICA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA. A Orquestra Carioca de Flautas realizou recentemente um concerto na Sala Cecília Meireles, tendo como solista a flautista Lelya Bayramoullari, da Turquia. É um grupo que prima por apresentar repertório novo na forma de composições e novos arranjos e adaptações para a formação de grupos de flautas, que incluem flautas mais graves como as flautas em sol, flauta baixo e flauta contrabaixo. A orquestra já realizou estreias de composições, arranjos e adaptações de Aurea Regina Coelho, Léa Freire, Deborah Levy, Eugene Magalif, Özge Gülbey UstaMário Sève, Levi Chaves, David Ganc, Xandão Viana, Augusto S. Pereira da Silva, Sérgio Barrenechea e Victor Somma.

A orquestra

Augusto Silva e Roseli Moutinho, piccolos

Felipe Braz da Silva, Paula Martins, Vinícius Marinho, Carolina Cattan,

Munique Melo, Thayssa Helen Nascimento, Isabella Passos, Daniel Souza, Maíra Cruz, André Correia Costa Lopes, Paulo José da Silva, Maria Bernardo, Karine Curty, Cláudia Silva de Assis, flautas

Levi Chaves, Vitor Chaves, flautas em sol

Erick Conrado, João Gabriel Gomes, David Ganc e Xandão Viana, flautas baixo

Artur Rodrigues e Sérgio Barrenechea, flautas contrabaixo

Bruna Saraiva, cavaquinho

Julia Rodrigues, percussão

Eduardo Lagreca Fan, regência

Serviço: Música no Assyrio – Orquestra Carioca de Flautas / Data: 16 de junho (domingo) / Horários: 11h / Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Centro / Entrada pelo Boulevard da Treze de Maio / Preços populares: R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia – entrada) / na bilheteria do Theatro / Classificação: Livre / Duração: 60 minutos + 15 minutos de intervalo.