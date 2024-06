Rio de Janeiro recebe espetáculo Gala Rossini na série Cantares

Cantores líricos italianos estarão na Sala Cecília Meireles

O Rio de Janeiro receberá na próxima sexta-feira (14), dentro da série Cantares, o espetáculo Gala Rossini, com cantores líricos italianos formados na Academia Rossiniana de Pesaro - ROF Rossini Opera Festival.

O evento tem o apoio do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro.

Cantores líricos italianos formados na Accademia Rossiniana Alberto Zedda de Pesaro, nome do prestigioso Seminário de Estudo sobre Interpretação Rossiniana do Rossini Opera Festival, apresentam obras de Gioachino Rossini como Semiramide, Il Barbiere di Siviglia, Cenerentola, Tancredi e Guglielmo Tell.

Gala Rossini é uma homenagem à cidade de Pesaro escolhida como a Capital Italiana da Cultura em 2024, um título que celebra e promove a riqueza cultural e histórica das cidades italianas. Pesaro, localizada na região de Le Marche, é conhecida por sua herança musical e como a terra natal do célebre compositor Gioachino Rossini. Este reconhecimento destaca a cidade não apenas como um centro de produção cultural, mas também como um importante destino turístico e cultural.

A cidade abriga o famoso Rossini Opera Festival, atraindo aficionados da música clássica de todo o mundo. Em 2024, Pesaro espera receber ainda mais visitantes, oferecendo um calendário repleto de atividades culturais que refletem a diversidade e a profundidade de seu patrimônio artístico.

Solistas

Martina Russomano (Soprano)

Chiara Tirotta (Mezzo Soprano)

Giuseppe Toia (Basso)

Pietro Adaini (Tenore)

Daniel Gonçalves (Piano)

Programa

Guglielmo Tell

Ária: Sombre Foret

La Cenerentola

Dueto: Tutto è Deserto

Ária: Sia Qualunque delle Figlie

Ária: Principe Più non Sei

Ária: Nacqui all’Affanno

Tancredi

Ária: No che il Morir non È

Ária: Di Tanti Palpiti

Semiramide

Ária: Bel Raggio Lusingher

Il Barbiere di Siviglia

Ária: Cessa di Più Resistere

Ária: Largo al Factotum

Ária: Una Voce Poco Fa

Ária: A un Dottor della Mia Sorte

Trio: Ah Qual Colpo

Realização:

Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro

Istituto Italiano di Cultura de São Paulo

Consulado Geral da Itália em São Paulo

Produção:

Cia Ópera São Paulo

Amigos da Ópera de Jacareí

SERVIÇO: Data: 14 de junho de 2024 / Horário: 19h / Onde: Sala Cecilia Meireles – R. da Lapa, 47 – Lapa, Rio de Janeiro (RJ).