CineSesc celebra cinema suíço com seleção de 12 filmes

Entre documentários e ficções, o Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo celebra sua décima edição apresentando uma seleção de 12 filmes, entre eles, o premiado Blackbird, Blackbird, Blackberry, de Elene Naveriani, que abrirá o evento. A programação do festival reflete a diversidade linguística e cultural da Suíça, abordando temas relevantes para o mundo contemporâneo.

A mostra tem início nesta quarta-feira (5) e segue até o dia 12 de junho no CineSesc, na capital paulista, mas parte da programação será apresentada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília entre os dias 7 e 9 de junho e também pela internet, na plataforma Sesc Digital.

Na edição deste ano, a homenageada é a diretora franco-suíça Ursula Meier, que ganhará uma retrospectiva de sua obra. Nessa retrospectiva será apresentado seu filme mais recente, A Linha, que ganhou o prêmio de melhor roteiro, direção e atriz coadjuvante no Swiss Film Award de 2023. A diretora estará presente em todas as sessões para apresentar os filmes que estarão em exibição no festival e participará de bate-papo com o público na próxima quinta-feira (6), no CineSesc.

Mais informações sobre o festival e a programação do evento podem ser consultadas no site do evento. (com Agência Brasil)