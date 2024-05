Ciclo de palestras em São Paulo marca 110 anos de Lina Bo Bardi

Sua icônica Casa de Vidro no Brasil receberá um encontro por mês

Publicado em 28/05/2024 às 09:32

Alterado em 28/05/2024 às 09:43

Lina Bo Bardi, não apenas uma arquiteta, mas também uma designer, uma museógrafa, uma jornalista e uma ativista.

À multifacetada intelectual italiana, nascida em Roma em 1914, que desempenhou um papel central no desenvolvimento urbano e cultural do Brasil, seu país de adoção, onde viveu metade de sua vida, o Instituto Bardi dedica um ciclo de nove palestras (até dezembro), pelos 110 anos de seu nascimento.

Todo mês, um encontro na icônica Casa de Vidro que foi a residência do casal Bardi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, oferecerá uma nova perspectiva, revelando partes da riqueza intelectual de Lina Bo Bardi.





A casa de vidro, onde Lina residiu com o marido, Pietro Maria Bardi Foto: Ansa/reprodução

Os encontros estão marcados sempre aos domingos, às 11h. "É a primeira vez que o Instituto Bardi organiza um ciclo de palestras sobre Lina com a duração de um ano, com a participação de pesquisadores, autores e parceiros da arquiteta", afirma Ruth Verde Zein, que coordena o ciclo juntamente com Renato Anelli, Eduardo Della Manna e o biógrafo Francesco Perrotta-Bosch.



Entre as principais obras de Bo Bardi estão o Museu de Arte de São Paulo (Masp), o centro social Sesc-Pompeia e a Casa de Vidro. Mas sua produção é muito mais ampla, e conta com edifícios que entraram para a história da arquitetura brasileira, como o Museu de Arte Moderna da Bahia, o teatro Gregório de Mattos, ou o Palácio das Indústrias, sede da Prefeitura de São Paulo nos anos 1990.



O encontro de 23 de junho será dedicado aos primeiros passos de Lina Bo Bardi no Brasil, em 28 de julho será discutido seu trabalho no Masp, e ainda em agosto, sua obra na Bahia. (com Ansa)