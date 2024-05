Bocelli celebra carreira e emociona SP com concerto a céu aberto

Publicado em 26/05/2024 às 09:36

Alterado em 26/05/2024 às 09:36

Luciana Ribeiro: Em mais uma etapa de sua turnê em celebração aos seus 30 anos de carreira, o tenor italiano Andrea Bocelli subiu ao palco neste sábado (25) no estádio Allianz Parque, em São Paulo, e emocionou todos os fãs presentes em uma apresentação que pode ser considerada uma ópera a céu aberto.

Na noite fria e nublada na capital paulista, o artista italiano aqueceu o ambiente e o coração do público com seu talento e canções que marcaram sua trajetória.

Bocelli começou o show com a ária "La Donna È Mobile", de Giuseppe Verdi, logo após a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo tocar o hino do Brasil para prestar uma homenagem à população afetada pela tragédia climática no Rio Grande do Sul.



Ao longo da noite, ele se apresentou em duas etapas divididas por um intervalo de 20 minutos: na primeira, interpretou grandes clássicos da ópera, enquanto que na segunda cantou sucessos italianos que marcaram gerações, como Funiculi Funiculà", de Giuseppe Turco, "La Traviata", de Verdi, e "Nessun Dorma", de Giacomo Puccini.



O concerto em SP também ficou marcado pelas apresentações da soprano Cristina Pasaroiu e da violinista Caroline Campbell, além de dois bailarinos, Angelica Gismondo e Francesco Costa.



No entanto, o ponto alto foi quando a cantora brasileira Sandy, convidada especial de Bocelli, subiu ao palco sozinha para interpretar "Amor não testado" e depois para fazer um dueto com o italiano.

"Quero agradecer a Sandy pela presença. Eu a conheci há muitos anos. Ela ainda era uma garotinha e agora é uma cantora incrível. Então, obrigado Sandy", disse ele, em inglês.



Os dois, que firmaram a primeira parceria em 1997, cantaram "Vivo per Lei", sendo Sandy em português e Bocelli em italiano.



Ambos foram ovacionados pelo público, que também foi ao delírio quando Matteo Bocelli, filho do tenor, cantou com o pai.



Por fim, em mais um momento emocionante, Bocelli se uniu a Matteo, Sandy e outros participantes para encerrar o concerto com o clássico "Con te Partirò".



Após passagens por Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro, o tenor italiano volta ao palco do Allianz Parque neste domingo (26), a partir das 19h (horário local), para encerrar suas apresentações em São Paulo.



Considerado o artista de maior sucesso na história da música clássica, o tenor já realizou cinco turnês no Brasil ao longo de sua carreira, sendo a última em 2018. Todas foram produzidas pela Dançar Marketing. (com Ansa)