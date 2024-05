Justiça da França nega pedido para devolver 'Mona Lisa' à Itália

Tribunal ainda multou associação que fez pedido

Publicado em 14/05/2024 às 15:55

Alterado em 14/05/2024 às 19:24

O Conselho de Estado da França, mais alto tribunal administrativo do país, rejeitou nesta terça-feira (14) um pedido feito pela misteriosa associação International Restitutions para que a "Mona Lisa", obra-prima de Leonardo Da Vinci, fosse devolvida pela França à Itália.

A decisão confirma a permanência da pintura no mesmo lugar onde está há 227 anos, o Museu do Louvre, em Paris.

Os magistrados refutaram a tese de que o quadro teria sido apropriado indevidamente pelo rei Francisco I em 1519.



A instituição, que não revelou onde está sediada e nem por quem é composta e comandada, ainda terá que pagar 3 mil euros (R$ 16 mil) por "demanda temerária".



Um dos motivos para a rejeição foi o fato de a International Restitutions ter afirmado agir em nome dos "descendentes do herdeiro do pintor".



No entanto, a Leonardo Da Vinci Heritage, que representa os 14 familiares vivos do mestre mapeados por pesquisadores genealógicos, negou envolvimento e classificou o pedido como absurdo.



Para os juízes franceses, qualquer hipotético direito caberia apenas a eles. Além disso, afirmaram que uma instituição republicana atual não pode ser chamada a se pronunciar sobre questões que remontam a tempos tão anteriores.



Na ação a organização sustentou que o soberano francês se valeu de uma lei do século 16 que fazia com que os bens de estrangeiros mortos sem filhos fossem herdados pela coroa, dizendo que a prática seria incompatível com as normas atuais.



A versão oficial do Museu do Louvre, porém, informa que o monarca comprou a pintura diretamente de Leonardo em 1518.



A mesma associação já fez pedidos semelhantes sobre outras obras de menos valor histórico, mas nenhum processo foi adiante. (com Ansa)