Madonna atrai 1,6 milhão para show gratuito e eletriza público na praia de Copacabana

Publicado em 05/05/2024 às 05:59

Alterado em 05/05/2024 às 11:39

Mais de um milhão de pessoas se aglomeraram na praia de Copacabana para um show gratuito de Madonna neste sábado (4), enfrentando o calor para ver o fim de sua turnê mundial "Celebration".

A areia e o boulevard à beira-mar ao redor da famosa praia do Rio de Janeiro foram preenchidos por vários quarteirões por uma multidão estimada em 1,6 milhão de pessoas.



Muitos estavam lá há horas ou até dias para conseguir um bom lugar, enquanto os fãs mais ricos ancoravam em dezenas de barcos perto da praia e os espectadores lotavam apartamentos à beira-mar.

Os bombeiros borrifaram água antes do show, quando as temperaturas ultrapassaram os 30 graus Celsius (86 graus Fahrenheit), para os fãs se reunirem perto do palco da rainha pop, e água potável foi distribuída gratuitamente. As temperaturas ficaram em torno de 27 C (81 F) durante o show noturno.



Madonna, de 65 anos, cantou músicas como "Like a Prayer", "Vogue" e "Express Yourself" por mais de duas horas a partir das 22h45, enquanto encerrava a turnê de maiores sucessos que começou no final do ano passado.

"Rio, aqui estamos, no lugar mais bonito do mundo, com o oceano, as montanhas, Jesus", disse Madonna à multidão, referindo-se à enorme estátua do Cristo Redentor no topo da cidade. "Magia".

As artistas pop brasileiras Anitta e Pabllo Vittar, além de músicos mais jovens de escolas de samba, participaram do show.

Mais de 3.000 policiais foram mobilizados ao redor da área de shows, onde os Rolling Stones e Rod Stewart também atraíram milhões de pessoas. As autoridades usaram uma estratégia de gestão de multidões semelhante à forma como lidam com as famosas celebrações de Ano Novo da cidade.

As autoridades intensificaram a vigilância sobre problemas de saúde relacionados ao calor depois que uma jovem fã morreu em um show de Taylor Swift no ano passado devido à exaustão pelo calor.

Os governos estadual e municipal do Rio disseram que gastaram 20 milhões de reais (US$ 3,9 milhões) no show, enquanto o restante foi financiado por patrocinadores privados. As autoridades estimam que o show pode trazer cerca de 300 milhões de reais para a economia do Rio. (com agência Reuters)