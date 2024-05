Rádio JB FM vira patrimônio cultural imaterial do povo carioca

Reconhecimento veio através de lei promulgada pela Câmara Municipal do Rio

Publicado em 01/05/2024 às 17:14

Alterado em 01/05/2024 às 17:14

A JBFM agora é patrimônio cultural imaterial do povo carioca. O reconhecimento da rádio como bem cultural da cidade pela Câmara Municipal veio através da promulgação de lei proposta pelos vereadores Zico, César Maia, Celso Costa e Carlo Caiado.

Com a medida, a JB FM passa a integrar um universo de bens imateriais que historicamente estão presentes na vida do carioca, como são os casos, por exemplo, da Banda de Ipanema, bares tradicionais, escolas de samba, a Bossa Nova, a torcida do Flamengo e outros.