Escritor americano Paul Auster morre aos 77 anos

Autor faleceu em decorrência de um câncer de pulmão

Publicado em 01/05/2024 às 07:02

Alterado em 01/05/2024 às 16:51

O romancista e argumentista norte-americano Paul Auster morreu de complicações de cancro do pulmão na sua casa em Brooklyn na noite de terça-feira, aos 77 anos, noticiou o New York Times, citando a amiga e escritora Jacki Lyden.



O escritor nascido em Nova Jersey era conhecido por uma série de obras aclamadas, incluindo "The New York Trilogy" e "The Book of Illusions".



"Estamos muito tristes ao saber da morte do finalista do Booker Prize, Paul Auster, cujo trabalho tocou leitores e influenciou escritores em todo o mundo, e cuja generosidade foi sentida em muitos setores", publicou o Booker Prizes na plataforma de mídia social X.

O corpo literário selecionou seu livro "4 3 2 1" para seu prêmio em 2017.



O autor de mais de 30 livros, incluindo poesia e memórias, disse à Reuters em 2011 que gostava de escrever à mão em cadernos e depois produzir a cópia acabada em uma máquina de escrever, em vez de um computador.



"Eu me sinto mais vivo quando estou trabalhando", disse ele.



"Estou convencido de que escrever é uma espécie de doença. Quem gostaria de passar a vida sentado em uma sala, colocando palavras no papel? É uma ocupação estranha. Você tem que ter um grande gosto pela solidão." (com Reuters)