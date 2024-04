Livro: 'Um porto para o mar' conta a história do porto do Rio de Janeiro

Escrito por Daniela Chindler, Flavia Rocha, Gil Cardoso e Mariana Rigoli, foi lançado nesta segunda (29) no Jardim Botânico

Publicado em 29/04/2024 às 19:43

Alterado em 29/04/2024 às 19:45

Não faltam livros para contar a história do Rio de Janeiro, mas "Um Porto para o Mar" (Editora Sapoti) chega para relatar a importância dos diversos portos, ancoradouros e trapiches da Baía de Guanabara nos acontecimentos históricos da cidade e do próprio país. O lançamento do livro, na Livraria Janela do Jardim Botânico, contou com bate-papo entre a curadora do projeto, Daniela Chindler, a museóloga Mariana Rigoli e a historiadora Luciene Carris.

Escrito por Daniela Chindler, Flavia Rocha, Gil Cardoso e Mariana Rigoli, com revisão histórica de Rodrigo Lauriano, "Um porto para o mar" promove uma viagem no tempo para conhecer a história do Rio de Janeiro através da sua região portuária.

“No século XXI, temos a oportunidade de voltar ao passado para recontar e conhecer personagens que formaram a cidade do Rio de Janeiro, como Tia Ciata, Augusto Malta, João do Rio, André Rebouças e outros", conta Daniela, idealizadora do projeto.

A obra é pontuada pelas ilustrações de Camilo Martins. Ele se inspirou em antigos mapas e nas linhas dos primeiros cartógrafos nos continentes americanos. A partir daí foi modernizando os traços conforme o livro evoluía. "Assim como a relação do homem com o mar, as ilustrações são repletas de colagens, texturas e maresia", afirma Camilo, que tem um trabalho de pesquisa sobre religiões de matrizes africanas.

Dividido por séculos, o livro leva os leitores, ao longo de suas 104 páginas, a um passeio através do tempo e dos territórios históricos da região portuária e do centro do Rio, onde viveram os povos Tamoio, Tupiniquim e Temiminó, num espaço por onde se fundou uma cidade colonial, cenário de violências e horrores da escravidão. Também foi o lugar onde nasceu o samba, que recebeu imigrantes e proveu trabalho e lazer para milhares de pessoas de muitas gerações.

Ao longo dos capítulos, a obra mostra o aparecimento do Carnaval - na época conhecido como entrudo -, a transferência da “cabeça do Estado do Brasil” da Bahia de Todos os Santos para o Rio de Janeiro; o crescimento do porto da Baía de Guanabara, a inauguração do Cais do Valongo, em 1774, a chegada da Família Real e as mudanças na cidade promovidas pelo prefeito Francisco Pereira Passos, incluindo a inauguração oficial do Porto do Rio de Janeiro, em 20 de julho de 1910.

"Um porto para o mar" encerra sua viagem em 2024, mostrando uma nova transformação na cidade. Se no século XX a região do centro deu as costas para o horizonte marítimo, o século XXI vai reunir outra vez a cidade e o mar. O Cais do Valongo torna-se um sítio arqueológico importante para retratar os hábitos da humanidade na época em que esteve aberto. O viaduto da Perimetral é demolido e se torna um marco para a reurbanização da área: um reencontro com a zona portuária, a Baía de Guanabara e a história.

“O livro aborda, de forma lúdica porém informativa, as transformações da cidade ao longo da sua existência", conclui Luciene Carris.

O projeto e realizado por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da cidade do Rio de Janeiro (Lei do ISS), patrocinado pela Praticagem do Estado do Rio de Janeiro e produzido pela MaisArte Marketing Cultural.

Sapoti

A Sapoti Projetos Culturais é uma produtora de conteúdo na área de educação não-formal, que acredita que o conhecimento pode ser construído de forma criativa. Livros, espetáculos, exposições, ações educativas em museus e animação são alguns dos formatos que a empresa escolheu para contar histórias. À frente da Sapoti está a produtora Daniela Chindler, com mais de 35 anos de experiência na área cultural e autora de dezenas de livros.

Serviço: "Um porto para o mar" / Curadoria-Autores: Daniela Chindler, Flavia Rocha, Gil Cardoso e Mariana Rigoli / Ilustrações: Camilo Martins / Editora Sapoti / 104 páginas / Preço: R$ 35.