Walter Lima Jr. é tema de mostra na Caixa Cultural do Rio

Publicado em 26/04/2024 às 11:46

Alterado em 26/04/2024 às 11:48

Um dos mais importantes cineastas brasileiros, Walter Lima Jr., 85 anos de vida e 60 de carreira, segue em atividade. Para comemorar essa longa trajetória, ele recebe a retrospectiva “Em cima da terra, embaixo do céu – Os cinemas de Walter Lima Jr.”, na CAIXA Cultural Rio de Janeiro, de 30 de abril a 19 de maio de 2024. Serão exibidos documentários, curtas, médias e longas-metragens, além de debate e oficina com o homenageado, curso com o diretor de fotografia Pedro Farkas e bate-papos. O evento, que conta com patrocínio da Caixa e do Governo Federal, será gratuito com retirada de senhas 30 minutos antes de cada exibição e atividade programada.

Apaixonado por cinema desde a infância, o cineasta brasileiro passeou por diferentes gêneros, formatos e temas ao longo de seus 60 anos de carreira - iniciados oficialmente a partir do convite de Glauber Rocha para assumir a assistência de direção no filme "Deus e o Diabo na Terra do Sol", em 1963. A partir de então, Walter avançaria em filmografia própria.

A mostra "Em Cima da Terra, Embaixo do Céu - Os Cinemas de Walter Lima Jr." busca celebrar, em vida, a trajetória premiada do cineasta, que se diz contente em ter uma retrospectiva desta grandeza. “Fiz os filmes para as pessoas se sentirem parte daquilo, e para trazer cultura, conhecimento. Isso comprova que fiz a minha parte. A mostra traz um conjunto de filmes e é bom ver este enfoque para poder fazer uma avaliação da obra em si. É uma panorâmica intensa, variada, de vários caminhos, várias direções”, avalia o diretor.

A obra de Walter Lima Jr. vibra em brasilidade. Já em seu primeiro longa-metragem, "Menino de Engenho" (1965), adapta a escrita de José Lins do Rego celebrando a beleza rural com ecos do pioneiro (e ídolo) Humberto Mauro. Passeia pelo Carnaval de rua em "A Lira do Delírio" (1978), abraça lendas folclóricas em "Ele, o Boto" (1987), revisita o passado histórico do país com "Inocência" (1983), "Chico Rei" (1985), "Através da Sombra" (2015), celebra a Bossa Nova com "Os Desafinados" (2008).

A curadoria, composta pelos realizadores Gregory Baltz e Kaio Caiazzo, coloca uma lupa em seus filmes, dos mais aclamados às obras menos conhecidas. É o caso, por exemplo, do documentário de média-metragem que dá nome à mostra. "Em Cima da Terra, Embaixo do Céu" é um filme de 40 minutos feito em 1982, sobre os limites da solidariedade em comunidades pobres do Rio e de Curitiba - obra desconhecida do grande público, e parte do acervo de Walter. A Mostra será a oportunidade de revisitar em tela grande obras marcantes e “desaparecidas” como "Brasil Ano 2000" (1968), "Na Boca da Noite" (1970), "Joana Angélica" (1979) e "Uma Casa para Pelé" (1992).

“Muitos dos filmes não estavam disponíveis em streamings ou mesmo em DVDs. Redescobrir a obra de Walter e celebrar isso em vida ficou sendo a nossa missão”, ressalta Kaio.

Walter Lima Jr. é um dos diretores mais premiados do Brasil. Urso de Prata no Festival de Berlim por "Brasil Ano 2000", Prêmio Cinema D’Avennire no Festival de Veneza por "A Ostra e o Vento", Prêmio Air France e Festival de Havana por "Inocência", e muitos outros do circuito brasileiro.

O homenageado conta que cada projeto tem sua importância. “O momento mais feliz foi quando vi meu primeiro filme pronto, por exemplo. E gosto muito de um filme, particularmente, “Os Desafinados”, que é um testemunho de vida. Vivi aquelas coisas que estão sendo contadas no filme. Mas também tem “A Lira em delírio”, “Inocência”. Posso dizer que me sinto muito próximo dos filmes que fiz. E os filmes dizem isso: os ciclos da vida, encontros e desencontros”, diz.

“Foram muitos os diretores cultuados que só conseguiam agradar aos prêmios e festivais. Também muitos os nomes que conseguiam encher as salas, porém esnobados pela crítica. Walter está no centro: seu cinema tem a proeza de equilibrar os dois lados num saldo mais que positivo”, ressalta Gregory Baltz.

Atividades paralelas

A mostra conta com atividades extras gratuitas (com retirada de ingressos a partir de 30 minutos antes de cada sessão e atividade programada), a saber:

Debate 'O Brasil no cinema de Walter Lima Jr.' – 03 de maio

Com o critico Ricardo Cota, o pesquisador Fabio Velozo e o músico Wagner Tiso.

O encontro será logo após a exibição de “A Ostra e o Vento”. Em pauta a representação do Brasíl no cinema produzido por Walter Lima Jr. O olhar diverso do cineasta sobre o país, seu povo, sua história, sua cultura.

Oficina de atores com Walter Lima Jr

07 de maio – 13h30

4h de duração.

Distribuição de senhas 30 minutos antes, direto na bilheteria da CAIXA Cultural. Vagas limitadas. Sujeito a lotação da sala.

Walter Lima Jr. dará uma oficina aplicando exercícios e apresentando bases de criação para o ator e diretor no cinema no ambiente de produção de filmes.

Bate-papos na Caixa Cultural

10 de maio - Encontro com os atores Othon Bastos e Antônio Pitanga, logo após a exibição de “Chico Rei”

11 de maio - Encontro com a atriz e produtora Virginia Cavendish, logo após a exibição de “Através da Sombra”

15 de maio - Encontro com o cineasta Walter Lima Jr, logo após a exibição de “Ele, o boto”

Sessão com Interpretação em Libras

14 de maio, 15h30, A Ostra e o Vento

A interpretação em Libras estará inserida diretamente no filme.

Curso 'A fotografia no cinema de Walter Lima Jr', com Pedro Farkas – 18 de maio – 13h30

2h de duração

Distribuição de senhas 30 minutos antes, direto na bilheteria da CAIXA Cultural. Vagas limitadas. Sujeito a lotação da sala.

No curso, Pedro Farkas falará sobre sua experiência ao fotografar os filmes de Walter Lima Jr. ao longo de 40 anos de parceria. Filmes como “Inocência”, a primeira parceria dos dois, e obras mais recentes como “Os Desafinados” e “Através da Sombra”, serão analisadas pelo fotógrafo.

Os curadores

Kaio Caiazzo

É cineasta, fotógrafo, roteirista e ator. Após estudar Direção, Atuação e Música na University Of California (EUA), se formou em Cinema e Comunicação Social na PUC-Rio.

Gregory Baltz

É bacharel em cinema e pós-graduando em produção audiovisual na FACHA. Cursou “diplomatura” em preservação e restauração audiovisual na DIPRA, Sociedade pelo Patrimônio Audiovisual da Argentina.

Sinopses e classificação indicativa

Menino de Engenho (1965) – 110 min (Livre)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Sávio Rolim, Geraldo del Rey, Rodolfo Arena, Anecy Rocha, Maria Lucia Dahl, Antônio Pitanga e outros.

Sinopse: Na Paraíba da década de 1920, um menino é enviado para morar com alguns parentes em uma plantação de cana de açúcar após perder a mãe. Sua adaptação acaba sendo difícil e dolorosa.

Brasil Ano 2000 (1969) – 95 min (18 anos)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Anecy Rocha, Ênio Gonçalves, Hélio Fernando, Iracema de Alencar, Zbigniew Ziembinski, Raul Cortez, Manfredo Colasanti e outros.

Sinopse: Uma mãe e dois filhos caminham por uma estrada rumo ao norte do Brasil e pegam carona com um caminhoneiro até uma cidade desconhecida. Ao chegarem na cidade, conhecem um pesquisador que lhes propõe se passarem por índios. No povoado, os habitantes se preparam para a chegada do general que vai inaugurar uma base de foguetes.

Na Boca da Noite (1971) – 68 min (18 anos)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Rubens Corrêa, Ivan de Albuquerque, Anecy Rocha, Roberto Bonfim, Marília Carneiro e outros.

Sinopse: Um bancário resolve assaltar o banco onde trabalha como uma forma de reparar a sua juventude perdida. Na noite da execução do crime, ele encontra um faxineiro com quem estabelece uma relação tensa que mudará tudo.

Conversa com Cascudo (1977) – 30 min (Livre)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Luís da Câmara Cascudo

Sinopse: O etnólogo e folclorista Luís da Câmara Cascudo surpreendido em seu cotidiano –junto à família e aos amigos, cercado do canto dos pássaros e dos objetos de estimação que colecionou – fala dos primórdios de sua carreira e de como se interessou pelas pesquisas folclóricas.

A Lira do Delírio (1978) – 105 min (16 anos)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Anecy Rocha, Cláudio Marzo, Paulo César Pereio, Antonio Pedro, Tonico Pereira e outros.

Sinopse: No intervalo entre dois carnavais de um bloco de Niterói, Ness Elliot se envolve com um rico e ciumento amante. Para submetê-la à sua vontade, ele tenta os mais diversos artifícios, como a tentativa de transformá-la em uma traficante e o sequestro de seu bebê. Desesperada, ela procura ajuda de antigos companheiros do bloco carnavalesco Lira do Delírio.

Joana Angélica (1979) – 58 min (10 anos)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Maria Fernanda, Walmor Chagas, Bemvindo Sequeira, Harildo Deda, Sonia dos Humildes e outros.

Sinopse: A história da religiosa concepcionista baiana, nascida no Brasil colônia, que morreu defendendo o Convento da Lapa em Salvador (Bahia) contra soldados portugueses.

Em Cima da Terra, Embaixo do Céu (1981) - 41 min (10 anos)

Direção: Walter Lima Júnior

Sinopse: Nas favelas do Rio de Janeiro e nas regiões periféricas de Curitiba (Paraná), a câmera acompanha o esforço dos grupamentos mais pobres da população para criar soluções espontâneas de habitação.

Inocência (1983) – 118 min (12 anos)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Fernanda Torres, Edson Celulari, Sebastião Vasconcelos, Ricardo Zambelli, Fernando Torres, Chica Xavier e outros.

Sinopse: No século XIX, uma garota do interior é seduzida por um jovem médico que está tratando-a e também está hospedado em sua casa por alguns dias. Ela tenta esconder o romance proibido de seu pai que desaprova o relacionamento.

Chico Rei (1985) – 115 min (16 anos)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Severino d’Acelino, Antonio Pitanga, Othon Bastos, Cláudio Marzo, Cosme dos Santos, Carlos Kroeber e outros.

Sinopse: Em meados do século XVIII, Galanga, rei do Congo, é aprisionado e vendido como escravo. Trazido da África num navio negreiro, recebe o nome de Chico Rei e vai trabalhar nas minas de ouro de um desafeto do governador de Vila Rica. Escondendo pepitas no corpo e nos cabelos, Galanga habilita-se a comprar sua alforria e, após a desgraça do seu ex-senhor, adquire a mina Encardideira, tornando-se o primeiro negro proprietário. Rico, ele associa-se a uma irmandade para ajudar outros negros a comprarem a liberdade.

Ele, o Boto (1987) - 108 min (16 anos)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Carlos Alberto Riccelli, Cássia Kiss, Ney Latorraca, Dira Paes e outros

Sinopse: Segundo uma lenda amazônica, todo mês, durante a lua cheia, uma vila de pescadores brasileira recebe um convidado misterioso: o Boto – que se transforma em humano para seduzir, ser amado pelas mulheres e odiado pelos homens. Uma de suas conquistas é a filha de um pescador, que tem um filho com o Boto. Constantemente, o Boto reaparece para seduzi-la e, mesmo quando ela se casa, ele continua a procurando. Isto provoca a ira do marido que deseja matá-lo de qualquer jeito.

Mestre Joaquim Pedro (1988) - 60 min (10 anos)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Dina Sfat, Ítala Nandi, Paulo José, Antonio Callado, Paulo César Saraceni e outros

Sinopse: O cineasta Joaquim Pedro de Andrade (1932-1988) foi um dos maiores amigos de Walter Lima Júnior no meio cinematográfico carioca. Imediatamente após a sua morte, Walter realizou este documentário-tributo, onde passa em revista a obra e as ideias de Joaquim. Tomando por base um longo depoimento do diretor à jornalista Helena Salem para a série 90 Anos de Cinema Brasileiro, o programa apresenta cenas selecionadas de todos os seus filmes e depoimentos de colegas, colaboradores, parentes e amigos.

Uma Casa para Pelé (1992) - 60 min (10 anos)

Direção: Walter Lima Júnior

Sinopse: Pelé, habitante das ruas, é mostrado no seu cotidiano a partir do momento em que ganha uma casa. A mudança que ocorre em sua vida é documentada.

David Neves: O Cinema dos Meus Olhos (1994) – 56 min (10 anos)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: David Neves

Sinopse: Em entrevista a Walter Lima Júnior, o cineasta David Neves apresenta a sua lista de cenas favoritas do cinema – uma verdadeira antologia de cinéfilo comentada. Algumas delas: a conversa no trem em São Bernardo, de Leon Hirszman; a chegada da máquina desnatadeira em A Linha Geral, de Eisenstein; o diálogo de Um Apólogo, de Humberto Mauro; a apresentação do samba de Grande Otelo a Ângela Maria em Rio Zona Norte, de Nelson Pereira dos Santos; a seqüência final de As Noites de Cabíria, de Federico Fellini.

Wagner Tiso: A Música dos Meus Olhos (1994) – 77 min (Livre)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Wagner Tiso

Sinopse: Estruturado em duas partes, o programa é na verdade uma conversa entre Walter Lima Jr. e Wagner Tiso, onde o cineasta e o compositor se encontram num prazer comum: relacionar imagens e música ao sabor da emoção. Na primeira parte, rememoram as trilhas sonoras que os marcaram e influenciaram. Na segunda, comentam as trilhas de Tiso para filmes como Inocência, Ele, o Boto (ambos de Walter) e O Grande Mentecapto, de Oswaldo Caldeira.

O Monge e a Filha do Carrasco (1995) – 96 min (14 anos)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Murilo Benício, Karina Barun, Paul Dillon, Patricia Pillar, José Lewgoy, Rubens de Falco, Eduardo Conde e outros.

Sinopse: No século XVIII, Benedicta sofre por ser filha do carrasco local. Recém-chegado, o monge Ambrosius se apaixona pela moça, provocando a insatisfação dos superiores e do filho de um poderoso aristocrata.

A Ostra e o Vento (1997) – 112 min (12 anos)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Lima Duarte, Leandra Leal, Fernando Torres, Floriano Peixoto, Débora Bloch e outros.

Sinopse: A jovem Marcela vive com seu pai, o faroleiro José, e o velho Daniel em uma ilha. O único contato da menina com o mundo exterior é com uma embarcação de quatro marinheiros. Na adolescência, Marcela passa a sentir sua sexualidade e seus anseios de viver de forma mais intensa.

Walter.doc (2000) - 55 min (Livre)

Direção: Beth Formaggini

Elenco: Walter Lima Júnior

Sinopse: A vida e obra de Walter Lima Júnior.

Thomaz Farkas, brasileiro (2003) - curta-metragem (Livre)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Thomaz Farkas

Sinopse: Documentário sobre o fotógrafo húngaro, um expoente da história do documentário brasileiro.

Diante do Espelho (2004) – curta-metragem (Livre)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Matheus Nachtergaele

Sinopse: Walter Lima Júnior recriou a ficção Rei Lear com o ator Matheus Nachtergaele.

Os Desafinados (2009) – 140 min (12 anos)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Rodrigo Santoro, Selton Mello, Ângelo Paes Leme, Jair Oliveira, Cláudia Abreu, Alessandra Negrini e outros.

Sinopse: Na década de 60, Joaquim, Dico, Davi e PC são jovens músicos e compositores, que partem para Nova York em busca de sucesso. Em Nova York, eles formam um grupo chamado “Os Desafinados” e integram o movimento que lançou a Bossa Nova. Ao longo dos anos, eles acompanham o cenário político e musical do Brasil.

Através da Sombra (2016) – 104 min (14 anos)

Direção: Walter Lima Júnior

Elenco: Virginia Cavendish, Domingos Montagner, Mel Maia, Xande Valois, Ana Lúcia Torre e outros.

Sinopse: A tímida Laura é contratada por um homem rico para cuidar de seus dois sobrinhos órfãos que moram em uma fazenda de plantação de café. Apesar de não se dar muito bem com o campo, ela aceita a tarefa e logo estabelece uma amizade com a pequena Elisa – enquanto seu irmão é enviado a um internato por razões desconhecidas. Aos poucos, com a presença dos escravos e da governanta Geraldina, Laura tem a impressão de que alguns segredos se escondem naquela casa.

Serviço: Mostra “Em cima da terra, embaixo do céu – Os cinemas de Walter Lima De 30 de abril a 19 de maio de 2024 / CAIXA Cultural Rio de Janeiro - Unidade Passeio / Rua do Passeio, 38 - Centro, Rio de Janeiro/RJ / Acesso para pessoas com deficiência / Entrada Gratuita / Horários da bilheteria: Terça a sábado, 13h às 19h, e domingos e feriados, 13h às 17h. / Programação / Retirada de ingressos a partir de 30 minutos antes de cada sessão e atividade programada / Informações: (21) 3980-2069 e (21) 3980-2019.