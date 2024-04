Festival Sesc Mulheres Plurais volta à Praça XV com shows de Teresa Cristina e Ana Costa

Evento, promovido pelo Sesc RJ, acontece nessa sexta (26) com rodas de conversa, feira, oficinas, exposições, sarau poético e roda de samba. Entrada gratuita

Publicado em 24/04/2024 às 12:03

Alterado em 24/04/2024 às 12:05

O Festival Sesc Mulheres Plurais vai acontecer, nessa sexta-feira (26), na Praça XV, no Centro do Rio de Janeiro. O evento, realizado pelo Sesc RJ, chega à sua 6ª edição promovendo um encontro de gerações e linguagens para pensar o feminino em sua diversidade e expressões. Será um dia dedicado à mulher, com rodas de conversa, feira, oficinas, exposição, sarau de poesias e shows de Teresa Cristina e do Movimento de Mulheres Sambista com cantora Ana Costa. A entrada é gratuita.

O evento inicia às 13h, ao lado Paço Imperial, com intervenções artísticas, oficinas de trabalhos manuais, exposições e uma homenagem à Elza Soares, além de uma Feira de Economia Criativa com alunas que participam do projeto Sesc+ Criativo e da Incubadora Sesc de Economia Criativa, que promovem o empreendedorismo e a geração extra de renda.

No Centro Cultural da PGE-RJ, localizado no antigo Convento do Carmo, serão realizadas duas rodas de conversa. No primeiro bate-papo, a chef Teresa Corção, que coordena o Bistrô Sesc Convento do Carmo, vai conversar sobre cozinha ancestral e alimentação orgânica com as alunas Thais Claussen e Marcia Rolemberg, da Incubadora Sesc de Economia Criativa. A conversa será mediada por Helena Oliveira, especialista em educação ambiental e patrimônio cultural pela UFG e analista de projetos socioambientais do Sesc Teresópolis.



Ana Costa Foto: divulgação

Em seguida, às 16h, a segunda roda de conversas vai reunir a cantora e compositora Ana Costa, a escritora e assistente social Mirim Alves e a ativista indígena guarani, psicóloga e escritora Geni Núñez, numa discussão sobre atuação de mulheres no samba e na bossa. A conversa será mediada por Obirin Odara, assistente social e mestra em políticas sociais. As inscrições para as rodas de conversa podem ser feitas nos links abaixo.

O festival também terá música ao longo de todo o dia, com a DJ Bieta. Às 17h, haverá o sarau poético Rasga o Verbo, em formato slam, com mulheres que vão apresentar seus textos. Os shows iniciam, às 18h, com a roda de samba do Movimento de Mulheres Sambista com a participação da cantora Ana Costa. A cantora Teresa Cristina sobe ao palco às 20h, numa apresentação repleta pagodes inesquecíveis dos anos 1980 e 1990.

Realizado desde 2019 pelo Sesc RJ, o festival está retornando à Praça XV, onde começou. A iniciativa é impulsionada pelo projeto Sesc Mulheres Plurais, que promove, de forma regular e sistemática, uma série de atividades nas suas unidades e em espaço parceiros e públicos que fomentam e incentivam políticas públicas de equidade de gênero. Além disso, tem como eixo principal de trabalho o compromisso de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas.

“O Festival Sesc Mulheres Plurais promove uma aproximação ainda maior do público das atividades sistemáticas promovidas pelo Sesc RJ, ao longo do ano, em torno do universo feminino. Muitos são os desafios vivenciados pelas mulheres na sociedade brasileira, e atuamos para apoiá-las nesse processo”, conclui a gerente de Assistência do Sesc RJ, Thaís Castro.

PROGRAMAÇÃO

Praça XV

13h – Abertura e início das atividades na Praça XV

13h às 18h - Feria, exposições, oficinas e intervenções artísticas

14h30 às 17h30 – Rodas de conversa no Centro Cultural da PGE-RJ

17h - Sarau poético – Rasga Verbo

18h – Show de abertura com Movimento de Mulheres Sambista convida Ana Costa

20h – Show de Teresa Cristina

22h – Encerramento

Centro Cultural da PGE-RJ

Rodas de conversa

14h30 - Narrativas e histórias: cozinha ancestral, alimentação orgânica e viva

Chef Teresa Corção (Bistrô Sesc Convento do Carmo) e alunas (Incubadora Sesc de Economia Criativa). Mediação: Helena Oliveira

Inscrições aqui.

16h – Multiplicidades: mulheres, samba e bossa

Ana Costa (cantora e compositora), Mirim Alves (escritora e assistente social) e Geni Núñez (ativista indígena guarani, psicóloga e escritor). Mediação: Obirin Odara

Inscrições aqui.

SERVIÇO: 6º Festival Sesc Mulheres Plurais / Data: 26/04, das 13h às 22h / Praça XV e Centro Cultural da PGE-RJ (Rua Primeiro de Março, s/nº, Centro). / Gratuito.