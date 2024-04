Theatro Municipal do Rio anuncia temporada de 2024; destaque para o Lago dos Cisnes, em maio

Publicado em 22/04/2024 às 18:17

Alterado em 22/04/2024 às 18:20

O Elixir do Amor, ópera de Gaetano Donizzetti com libretto de Felice Romani, fará apresentação, com nova montagem, na próxima sexta (26) Espetáculo, que estreou na semana passada, conta com a participação do coro e orquestra sinfônica do teatro, comandados por Felipe Prazeres. Quem assina a concepção e direção cênica é Menelick de Carvalho. Como solistas, Michele Menezes e Carolina Morel (Adina), Anibal Mancini e Guilherme Moreira (Nemorino), Vinicius Atique e Santiago Villalba (Belcore), Savio Sperandio e Murilo Neves (Dulcamara) e Fernanda Schleder (Gianetta).

“A temporada de 2024 foi especialmente desenvolvida com o Patrocínio Oficial da Petrobras para atender ao nosso público, sem esquecermos de todos aqueles que nunca estiveram no Municipal. Remontamos clássicos e obras inéditas para que os espectadores possam conhecer o que há de melhor em nosso repertório. Será um ano de muitas atividades. Não deixem de visitar o Theatro! Será um prazer recebê-los”, comemora a presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino.

“Nossa temporada 2024 conta com nomes consagrados e importantes estreias de títulos como Rusalka, de Dvorák, Le Villi, de Puccini e Candinho, de João Guilherme Ripper. Nos ballets, a volta de O Lago dos Cisnes e O Quebra- Nozes, além de La Fille Mal Gardée. Para o aniversário de 115 anos do TMRJ, o Tríptico Pucciniano, lembrando o centenário de morte deste que é um dos maiores compositores da história da ópera. A cada mês, um programa especial espera pelo nosso público. Para começar, O Elixir do Amor, de Donizetti, neste mês de abril, com dois elencos de grande qualidade!”- afirma o diretor artístico da Fundação Teatro Municipal, Eric Herrero.

Em maio, será a vez de o Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, com ballet e orquestra sinfônica do teatro, sob a regência de Tobias Volkmann. A concepção e adaptação ficarão a cargo de Jorge Texeira, a partir de Marius Petipa e Lev Ivanov e a Direção e mise-en-scène serão de Hélio Bejani. No total, haverá onze récitas, sendo um ensaio geral para convidados e uma apresentação exclusiva para escolas: 15 de maio (ensaio geral), 16 (estreia), 17,18, 22, 23, 24 e 25 às 19h, dias 19 e 26, às 17h e no dia 21, às 14h (Projeto Escola).

Junho

Em junho, o Municipal volta com a Série Música Brasileira em Foco, enaltecendo grandes compositores do nosso país com a participação do coro e orquestra sinfônica da casa, sob a regência do maestro Ricardo Rocha. Serão dois concertos com obras-primas dos quatro mais geniais representantes do sinfonismo brasileiro dos séculos XIX e XX, começando com Alberto Nepomuceno e sua monumental Sinfonia em Sol Menor, a Abertura da Ópera Jupyra, de Francisco Braga, e Leopoldo Miguez com o poema sinfônico Ave Libertas – uma ode ao advento da República. Representando o século XX, o programa será encerrado com Heitor Villa-Lobos, com o seu emblemático Choros n.10, o ‘Rasga Coração’, a maior expressão musical do modernismo brasileiro. Os concertos acontecerão nos dias 6 de junho, às 12h (Municipal ao Meio-Dia com preços populares a dois reais) e no dia 7 de junho, às 19h.

Julho

No mês em que o teatro celebra o aniversário de 115 anos, a programação, como de costume, será aberta ao público, no dia 14 de julho, data da comemoração. Será a Pré-estreia de ‘II Trittico’, composto pelas óperas em um ato:’ II Tabarro’, ‘Suor Angelica’ e ‘Gianni Schicchi’, no ano do centenário de morte de seu autor, Giacomo Puccini. Com concepção e direção cênica de Pablo Maritano e direção musical e regência de Carlos Vieu, II Tritico contará com Coro, Orquestra Sinfônica da casa e os solistas:

II Tritico - Inácio de Nonno e Marcelo Ferreira (Michele), Eiko Senda e Tatiana Carlos (Giorgetta), Enrique Bravo e Paulo Mandarino (Luigi)

Suor Angelica – Ludmilla Bauerfeldt e Eiko Senda (Angelica), Edneia de Oliveira e Mere Oliveira (A Princesa)

Gianni Schicchi – Marcelo Ferreira e Inácio de Nonno (Gianni Schicchi), Lorena Pires e Flávia Fernandes (Lauretta) e Guilherme Moreira (Rinuccio)

E grande elenco.

Serão seis récitas no total, sendo a Pré-estreia em 14 de julho, às 17h e a estreia no dia 17, às 19h. A temporada segue nos dias 19, 25 e 27, às 19h e no dia 21, às 17h.

Agosto

‘La Fille mal Gardée’, com o ballet e orquestra sinfônica do teatro, é o destaque de agosto no palco principal. Com coreografia e concepção de Ricardo Alfonso e regência de Silvio Viegas, o balé contará com 11 récitas, sendo um ensaio geral e uma apresentação exclusiva para escolas: dia 14 de agosto (ensaio geral), 15 (estreia),16,17,21,22,23 e 24, às 19h, 18 e 25, às 17h e 20, às 14h (Projeto Escola).

Setembro

Depois do sucesso em 2023, o Festival Oficina de Ópera está de volta ao Municipal em sua 2ª Edição com o objetivo de formar equipes criativas do setor, dando ênfase ao trabalho de jovens diretores cênicos. Serão três óperas em todo o Festival. Para a abertura, ‘Candinho’, de João Guilherme Ripper com a Orquestra Sinfônica da UFRJ. Com concepção e direção cênica de Daniel Salgado, a obra terá direção musical e regência de Roberto Duarte. Carolina Morel, Andressa Inácio, Geilson Santos, Fernando Lorenzo, Erika Henriques e Ariel Castilho serão os solistas de Candinho que acontece nos dias 12 de setembro, às 14h (Projeto Escola) e 13, às 19h.

A segunda ópera será La Serva Padrona, de Giovanni Battista Pergolesi e vai contar com Ensemble OSTM, além dos solistas Michele Menezes (Serpina), Saulo Javan (Uberto) e o ator Ludoviko Vianna (Vespone). Com direção musical e regência de Edvan Moraes, as apresentações serão realizadas nos dias 14 de setembro, às 19h e 15, às 17h. A regência será de Edvan Moraes.

E para encerrar a 2ª Edição do Festival de Ópera, Le Villi, de Giacomo Puccini com o Coro e Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro.Com direção musical e regência do maestro titular, Felipe Prazeres, a ópera tem concepção e direção cênica de Bruno Fernandes e Mateus Dutra. Serão quatro récitas, nos dias 18 (ensaio geral para convidados),19, 20 e 21, às 19h. Como solistas: Marly Montoni e Marianna Lima (Anna), Lazio Bonilla e Ivan Jorgensen (Roberto), Inácio de Nonno e Flávio Mello (Guglielmo).

Outubro

Em outubro, o balé e a orquestra sinfônica do teatrochegam, mais uma vez, com ‘Triple Bill’, sob a regência de Felipe Prazeres. A concepção é de Ricardo Amarantes que assina as três coreografias: Sheerazade, com música de Nicolai Rimsky-Korsakov, Love Fear Loss com arranjo para piano de Nathaliya Chepurenko executado por Calebe Faria e Bolero, de Maurice Ravel.

As seis apresentações acontecem a partir do dia 15 de outubro, dia do professor, quando acontecerá um ensaio geral exclusivo para professores, às 19h. Nos dias 16 (estreia),17,18 e 19, as récitas iniciam às 19h e no dia 20 será às 17h.

No Dia Mundial da Ópera, 24 de outubro, às 12h, haverá o Projeto Municipal ao Meio-Dia com ingressos a dois reais e no dia 25, o mesmo Concerto Lírico com a Orquestra Jovem do Rio de Janeiro e solistas começará às 19h.

Novembro

A ópera Rusalka, de Dvorak, com coro e orquestra sinfônica, sobe pela primeira vez ao palco do Municipal. Com direção musical e regência de Luiz Fernando Malheiro, concepção e direção cênica de André Heller – Lopes, a montagem contará com seis récitas, sendo um ensaio geral e outra uma apresentação exclusiva para escolas: dias 12 de novembro (ensaio geral), 14(estreia), 16 e 22, às 19h, 24 às 17h e 19, às 14h (Projeto Escola). Os solistas serão: Ludmilla Bauerfeldt e Paolla Soneghetti (Rusalka), Eric Herrero e Giovanni Tristacci( O Príncipe), Eliane Coelho e Tati Helene ( A Princesa estrangeira), Denise de Freitas(Jezibaba), Lício Bruno e Murilo Neves ( Vodnik), Carolina Morel, Mariana Gomes e Lara Cavalcanti (As três ninfas).

Dezembro

E para encerrar a temporada, depois de muitos pedidos do público, o Quebra- Nozes, de Tchaikovsky, com Ballet, Coro e Orquestra Sinfônica do Theatro, sob a regência do maestro Felipe Prazeres. A concepção e adaptação ficarão a cargo de Jorge Texeira, a partir de Marius Petipa e a Direção e mise-en-scène serão realizadas por Hélio Bejani. No total, a temporada de um dos balés mais dançados no mundo terá 10 récitas, sendo um ensaio geral e outra apresentação exclusiva para escolas: Dias 12 (ensaio geral), 13 (estreia), 14, 18, 19, 20, 21 às 19h, dias 15 e 22, às 17h e dia 17, às 14h (Projeto Escola).

Em todas as récitas da temporada, antes de cada espetáculo, haverá uma palestra gratuita sobre a obra e suas curiosidades com a presença de um intérprete de libras. Durante o ano, a Petrobras também patrocina diversas atividades como masterclasses gratuitas e a área educativa com visitas guiadas, visitas temáticas e oficinas de desenho.