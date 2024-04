CADERNOB

Veja fotos do Ziraldo no acervo do JORNAL DO BRASIL

No acervo do JORNAL DO BRASIL, a pasta que traz o nome do Ziraldo talvez seja a mais volumosa, rivalizando com as de Carmen Miranda, Cartola e Brigitte Bardot. São fotos, manuscritos, páginas impressas com suas charges geniais. Separamos alguns registros, na inesperada correria deste sábado triste...

Por CADERNO B

[email protected]

Publicado em 06/04/2024 às 18:44

Alterado em 06/04/2024 às 19:00