Suposto desenho de Michelangelo em Florença pode ser vendido

As ex-proprietárias de uma vila perto de Florença, onde Michelangelo viveu quando jovem, estão considerando colocar à venda um esboço em grande escala atribuído ao mestre da Capela Sistina. No entanto, nem todos os críticos concordam com a autoria do esboço que esteve pendurado por muito tempo na parede de uma antiga cozinha, e hoje (5) o New York Times destacou o caso.

A vila nas colinas de Settignano foi vendida pela família Sernesi no final de 2023 sem o desenho, um mural a carvão sobre gesso retratando um sátiro (ou um tritão) que em 1979 foi removido da parede para restauração.

Ao longo dos anos, a obra viajou pelo mundo, emprestada para exposições, do Japão ao Canadá, e por último para o Metropolitan de Nova York para a exposição de 2017 “Michelangelo: Divine Draftsman and Designer”, onde a curadora Carmen Bambach, ao confirmar a atribuição, o descreveu como "a única manifestação remanescente das habilidades de Michelangelo como desenhista em grande escala".

Os rumores sobre a entrada do desenho no mercado reacenderam o debate que até então estava limitado ao círculo restrito de especialistas.

Enquanto Bambach, uma autoridade no campo dos desenhos do Renascimento, confirmou a autenticidade, outros estudiosos não estão totalmente seguros: para Cecile Hollberg, diretora da galeria da Academia que examinou o desenho em nome dos Sernesi, "é muito interessante e agora é certamente necessário realizar novas investigações".

Obras de mestres do calibre de Michelangelo ainda em mãos privadas são extremamente raras e quando aparecem no mercado os preços são exorbitantes: dois anos atrás, um desenho de Michelangelo foi leiloado pela Christie's em Nova York por 23 milhões de euros (R$ 126 milhões, na cotação atual).

Os preços na Itália são consideravelmente mais baixos devido às leis que restringem a exportação de obras de arte, explicou ao New York Times o galerista Carlo Orsi, que tem escritórios em Milão e Londres: "Encontrar clientes na Itália a esses preços é praticamente impossível".

A família Sernesi não estabeleceu um preço para o desenho, que foi segurado por US$ 24 milhões (R$ 121,5 milhões, na cotação atual) quando voou para Nova York para a exposição no Met. "Acreditamos que seja uma obra que merece ser vista e apreciada", disse ao Times Ilaria Sernesi, uma das proprietárias.

Além da associação com a vila, a autoria do desenho a Michelangelo baseia-se na atribuição de Charles de Tolnay, segundo o qual o mestre da Sistina o desenhou quando adolescente.

Comparando o desenho Sernesi com um estudo de Michelangelo no Ashmolean de Oxford, outros estudiosos dataram o trabalho dos primeiros vinte anos do artista.

Cético em relação à atribuição, Paul Joannides, professor emérito de história da arte em Cambridge, citou "a baixa qualidade" do desenho. (com Ansa)