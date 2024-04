Jornalista Luís Pimentel lança novo livro nesta sexta, no bar Bip Bip

'O moreno fez bobagem - As muitas vidas de Assis Valente' sai pela editora Myrrha

Publicado em 04/04/2024 às 20:46

Alterado em 04/04/2024 às 20:46

Capa do livro Foto: divulgação

Drama musical inspirado na vida atormentada e na obra fabulosa do compositor baiano José de Assis Valente (nascido em Santo Amaro da Purificação, em 1908 ou 1911, há confusão de registros), autor de clássicos da MPB como “Brasil pandeiro”, “Camisa listrada”, “Uva de caminhão”, “Boas festas”, “O dinheiro que eu ganho” e “Meu moreno fez bobagem”, entre outros.



Protético de profissão e compositor da geração que tinha a crônica de costume, os amores e as desilusões como temas, Assis fez carreira nacional no Rio de Janeiro, foi o compositor mais gravado pela cantora Carmen Miranda, e morreu na terceira tentativa de suicídio, em 1958, bebendo guaraná com veneno em um banco da Praça Paris.



A noite de autógrafos começa às 19h desta sexta (5). O Bip Bip fica na Rua Almirante Gonçalves, 50, em Copacabana.