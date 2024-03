Escritoras pretas e periféricas comemoram o Mês da Mulher nesse sábado, no Rio

Publicado em 08/03/2024 às 06:48

Alterado em 08/03/2024 às 06:48

A escritora Carol Machado, que é professora do município do Rio, participará do evento Foto: Reprodução

O Aquilombamento Brasileiro de Letras e Artes Pretas e Originárias vai celebrar o Mês da Mulher nesse sábado, na sede da Rua Sacadura Cabral, 81, na zona portuária do Rio, das 10h às 21h, evento com agenda cheia de escritoras palestrantes. O grupo também vai lançar a Campanha de 21 dias de Combate ao Racismo, da Agenda ONU/Brasil. Quem convida é Conselho de Candaces (Helena Theodoro, Lia Vieira e Míriam Alves) e o Conselho Ubuntu (Vilma Piedade e Elisabete Nascimento).

A proposta é visibilizar as narrativas, escritas e oralidades de escritoras pretas, periféricas, dissidentes e originárias através de exposições das obras, rodas de conversas e intervenções artísticas, fortalecendo o calendário do Março Negro.



O desafio é debater sobre um tema tão doloroso como o racismo e a violência contra mulher, mas também sobre as formas de superação. Será um dia de trocas e de potencialização da autoestima feminina através da arte e literatura.

Atividades durante todo o dia: exposição de livros, lançamento de livros, contação de histórias, desfile de empreendedoras de moda autoral e intervenções artísticas e culturais.



Programa:

10h - abertura



11h - Helena Theodoro | A mulher, o carnaval e a escrita



12h - Elisabete Nascimento e Fabiana Esteves | Letramento racial e literário voltado às Infâncias, às Juventudes e aos Extraordinários (PCDs, neurodivergentes, atípicos...)



13h - Vilma Piedade | Nós .... Mulheres do século passado



14h - Miriam Alves e Thainá Santos | A cura através da escrita



15h - Lia Vieira e Taís do Espírito Santo | Ashanti... Só as mulheres Sagram



16h - Eliane Potiguara, Cris Papion, Lucia Tucuju | Nós, Originárias, estamos aqui!



17h - Cerimônia de Reconhecimento | Várias mulheres, de diversos segmentos, serão homenageadas.



19h - Sarau com as “Vingando Ismênia e convidadas”



21h - Encerramento



