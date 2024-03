Concerto de Abertura da Temporada 2024 do Theatro Municipal do Rio terá Beethoven, Brahms e Bruckner

Os solistas serão o premiado violinista Guido Sant’Anna e os cantores Michele Menezes (soprano), Lara Cavalcanti (Mezzo-soprano), Guilherme Moreira (tenor) e Leonardo Thieze (baixo)

Publicado em 03/03/2024 às 12:09

Alterado em 03/03/2024 às 12:31

A temporada oficial de 2024 do Theatro Municipal do Rio de Janeiro começa na sexta-feira (8), às 19h, com a Série Celebrações, ressaltando as obras dos compositores alemães Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms, além do austríaco Anton Bruckner que completa 200 anos de nascimento. O concerto contará com a participação do Coro e Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal, sob a regência do maestro titular, Felipe Prazeres.

Os solistas serão o premiado violinista Guido Sant’Anna e os cantores Michele Menezes (soprano), Lara Cavalcanti (Mezzo-soprano), Guilherme Moreira (tenor) e Leonardo Thieze (baixo).

“Mais uma temporada iniciando no Theatro Municipal e estamos muito felizes com esse momento tão marcante para nós. É sempre uma grande alegria ofertar programação cultural para a cidade do Rio de Janeiro e seus visitantes. No Concerto de Abertura, com a Série Celebrações homenageando Beethoven, Brahms e Bruckner, contamos com a participação especial do artista Guido Sant’Anna, que vem sendo destaque no cenário mundial, isto somado ao grande trabalho do nosso Coro e Orquestra Sinfônica, nos traz um concerto espetacular. Esperamos vocês de braços abertos no Municipal!” – comemora a Presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino.

“É uma enorme honra desenhar a temporada artística oficial do Theatro Municipal do Rio de Janeiro pelo terceiro ano consecutivo! Em 2024 reafirmamos uma vez mais o compromisso com o artista nacional e a estreia de novos nomes da cena lírica brasileira, além dos consagrados nomes que se apresentam nas principais casas do Brasil e exterior. Uma temporada recheada de atrações de alta qualidade em total alinhamento com o DNA de nosso Theatro que se prepara para completar 115 anos. Ballet, ópera e música de concerto revezando-se no maior palco lírico do país! Esperamos por vocês! O Theatro Municipal é de todos!" - destaca Eric Herrero, diretor artístico da Fundação Teatro Municipal.

“Nossa abertura da temporada 2024 está recheada de grandes atrações, começando com o mais revolucionário dos compositores, Beethoven, na abertura Coriolano, seguido de Brahms no seu magistral concerto para violino, onde receberemos o mais importante violinista brasileiro da atualidade, vencedor do concurso Fritz Kreisler, Guido Sant’anna, e finalizando com a grande efeméride do ano com o “ Te Deum” de Anton Bruckner, abrindo as comemorações do seu bicentenário. Um “BBB” imperdível para o nosso querido público frequentador do Theatro Municipal do Rio de Janeiro” – finaliza o maestro titular da OSTM, Felipe Prazeres.

O maestro titular da OSTM Felipe Prazeres com o spalla Ricardo Amado Foto: Daniel Ebendinger/Divulgação

Sobre Guido Sant’Anna

Nascido em 2005 em São Paulo e considerado um dos maiores violinistas das Américas da atualidade, Guido Sant'Anna alcançou reconhecimento internacional em 2022 ao se tornar o primeiro violinista sul-americano a vencer o prestigiado Concurso Internacional Fritz Kreisler. Seu triunfo em Viena foi precedido por outra conquista histórica em 2018, quando se tornou o primeiro violinista brasileiro convidado para o Concurso Internacional Yehudi Menuhin, em Genebra, ganhando o Prêmio do Público e o Prêmio de Música de Câmara. Fez recitais no Reino Unido, Alemanha, Áustria, Suíça, Chipre, Brasil e Paraguai. Em junho de 2023, Sant'Anna fez sua estreia no Rheingau Musik Festival com a Sinfonieorchester Frankfurt, sob a batuta de seu diretor musical Alain Altinoglu, interpretando a "Symphonie Espagnole" de Édouard Lalo.

Fez sua estreia na Ásia, com uma turnê de recitais pela Coreia do Sul. Aos oito anos, Guido foi finalista do Concurso Prelúdio, promovido pela TV Cultura de São Paulo. Foi bolsista de Cultura Artística desde 2012, sob orientação de sua tutora, Elisa Fukuda. Guido toca um violino feito em 1874 por Jean-Baptiste Vuillaume, generosamente emprestado pelo luthier Marcel Richters. O artista é apoiado pelo KD SCHMID Fellowship Scheme desde maio de 2023, e também é financiado pela ArteMusica Stiftung. Atualmente aluno de Mihaela Martin na Kronberg Academy. Pela primeira vez irá tocar acompanhado pela Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal regida por seu atual maestro titular Felipe Prazeres.

Série Celebrações - Beethoven, Brahms e Bruckner

Programa dia 8 de março

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Abertura “Coriolano”

Johannes Brahms (1833-1897)

“Concerto para Violino em Ré Maior Op. 77”

Anton Bruckner (1824-1896)

“Te Deum"

Ficha técnica:

Solistas

Guido Sant'Anna - Violino

Michele Menezes - Soprano

Lara Cavalcanti - Mezzo-soprano

Guilherme Moreira - Tenor

Leonardo Thieze - Baixo

Coro e Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Regência - Felipe Prazeres

Direção Artística do TMRJ - Eric Herrero

Serviço: Concerto de Abertura da Temporada 2024 / Série Celebrações - Beethoven, Brahms e Bruckner / Data: 8 de março – sexta-feira / Horário: 19h / Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro / Endereço: Praça Floriano, s/n° - Centro / Classificação: Livre / Duração: aproximadamente 1h30 - intervalo de 15 minutos / Antes da apresentação, será realizada uma palestra gratuita no Salão Assyrio, com a presença de um intérprete de Libras. Ingressos: Frisas e Camarotes – R$60,00 (ingresso individual) ou R$360,00 (6 lugares) / Plateia e Balcão Nobre – R$40,00 / Balcão Superior – R$30,00 / Balcão Superior Lateral – R$30,00 / Galeria Central – R$15,00 / Galeria Lateral – R$15,00 / Os ingressos estão à venda através do site ou na bilheteria do Theatro. / Patrocinador Oficial Petrobras / Apoio: Livraria da Travessa, Rádio MEC, Rádio Amil Paradiso, Rádio Roquette Pinto - 94.1 FM / Realização Institucional: Fundação Teatro Municipal, Associação dos Amigos do Teatro Municipal / Lei de Incentivo à Cultura / Realização: Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução.