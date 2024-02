Grandes nomes da música clássica no Theatro Municipal do Rio

Publicado em 15/02/2024 às 18:36

Alterado em 15/02/2024 às 18:36

A Série O Globo/Dellarte Concertos Internacionais apresenta em sua 29ª edição, dois pianistas, quatro orquestras com grandes solistas, uma mezzo soprano e um violinista. A programação, que vai de março a novembro, traz Ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro músicos reverenciados pela crítica e pelo público.

A abertura, dia 13 de março, será com o recital da carismática pianista Yuja Wang. Celebrada por seu talento artístico, honestidade emocional e presença de palco cativante, Yuja já se apresentou com maestros, músicos e conjuntos mais venerados do mundo, e é conhecida não apenas por seu virtuosismo e técnica, mas também por suas performances espontâneas e descontraídas. Sua habilidade e carisma foram recentemente demonstrados em uma maratona de apresentação de Rachmaninoff no Carnegie Hall ao lado do maestro Yannick Nézet-Séguin e da Orquestra da Filadélfia. Este evento histórico que comemorou 150 anos do nascimento de Rachmaninoff, incluiu apresentações de todos os seus quatro concertos, com filas ao redor do quarteirão para a compra de ingressos.

A Jerusalém Chamber Music Festival Ensemble subirá ao palco no Theatro Municipal no dia 13 de abril, liderada pela pianista Elena Bashkirova, que se apresenta ao lado do violinista Michael Barenboim, seu filho com o maestro Daniel Barenboim. Em 1998, Bashkirova fundou como diretora artística o Festival Internacional de Música de Câmara de Jerusalém, que reúne alguns dos mais destacados solistas de todo o mundo e tornou-se um pilar da vida cultural em Israel.

Uma das maiores atrações da Série Concertos Internacionais 2024 é o pianista russo Daniil Trifonov, em recital solo no dia 16 de julho. Vencedor do Grammy de Melhor Álbum Solo Instrumental de 2018, Trifonov ganhou medalhas em três dos desafios mais prestigiados do meio musical: Terceiro Prémio no Concurso Chopin de Varsóvia, Primeiro Prémio no Concurso Rubinstein de Tel Aviv, o Primeiro Prémio como o Grande Prémio no Concurso Tchaikovsky.

Isabel Leonard, uma das mezzo-soprano mais procuradas no cenário internacional, aclamada pela crítica brasileira em suas apresentações ano passado, chega ao Theatro Municipal em 10 de agosto acompanhada pelo pianista Anthony Manoli. Isabel Leonard ganhou três vezes o Grammy pelas suas gravações - em 2014 por A Tempestade, de Thomas Adès; em 2016, por O menino e os sortilégios, de Maurice Ravel; e em 2021, pelo compêndio O Diário da Anne Frank & Meditations on Rilke, conduzida por Michael Tilson Thomas. Também foi premiada pelo prestigiado Richard Tucker Foundation Award.

A National Youth Orchestra USA, programa do Carnegie Hall e conhecida por reunir os melhores jovens músicos dos Estados Unidos, sob a regência de Marin Alsop e com participação do pianista Jean-Yves Thibaudet, faz concerto no dia 12 de agosto. Primeira mulher a servir como chefe de uma grande orquestra nos Estados Unidos, América do Sul, Áustria e Grã-Bretanha, Marin Alsop é reconhecida internacionalmente por sua abordagem inovadora à programação. Uma potência em gravação, o pianista Thibaudet já gravou mais de 70 álbuns e seis trilhas sonoras de filmes.

Fundado em 1973, o concerto do Wiener Musikverein Quartett será no dia 30 de setembro. Quase todas as obras importantes da literatura clássica estiveram no programa ao longo dos anos. As obras da música clássica vienense constituem o foco do repertório, mas composições do século XX também são frequentemente executadas.

No dia 5 de outubro, o violoncelista Antonio Meneses toca com a Basel Chamber Orchestra. Apresentações de convidados nas salas de concerto mais populares do mundo e convites regulares para festivais de renome em toda a Europa são prova do elevado nível de reconhecimento da Orquestra de Câmara de Basel. Antonio Meneses, além de uma ocupada agenda de concertos, ministra regularmente masterclasses na Europa, nas Américas, no Japão e leciona no Conservatório de Berna desde 2008,

O violinista Joshua Bell se junta ao pianista Peter Dugan para o encerramento da Programação 2024 Série Dellarte Concertos Internacionais, em 20 de novembro. Com uma carreira de quase quatro décadas, o violinista vencedor do Grammy, é atualmente um dos artistas mais conceituados no mundo. Bell tocou com praticamente todas as grandes orquestras e continua a manter compromissos como solista, recitalista, músico de câmara, maestro e como diretor musical da Academy of St Martin in the Fields. Em 2020, Peter Dugan se juntou a Bell para At Home With Music, uma transmissão nacional da PBS e lançamento de álbum ao vivo pela Sony Classical. Nesta temporada, Dugan continua sua colaboração com Bell.

“A Dellarte é conhecida por sua dedicação em trazer a música clássica para o público de forma acessível, mantendo sempre seu nível de qualidade. Nesta 29ª edição não será diferente: teremos grandes estrelas do cenário internacional com ingressos populares numa importante campanha de renovação de platéias da música clássica. Agradecemos aos nossos assinantes históricos, razão do nosso trabalho. E claro, ao O Globo e Bradesco Seguros, parceiros que nos ajudam a manter o Theatro Municipal do Rio de Janeiro na rota dos principais artistas e conjuntos internacionais”, comenta o diretor executivo da Dellarte, Steffen Dauelsberg.

Para os fãs de música clássica, uma opção para garantir presença em todos os espetáculos pagando menos é tornar-se assinante da série. Entre os benefícios, 50% de desconto no valor dos ingressos, garantia do mesmo lugar/assento em toda a temporada e prioridade na compra de outros espetáculos da Dellarte.

A Série Concertos Internacionais é apoiada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresentada pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, e corealização da Dellarte, Ministério da Cultura e Governo Federal - União e Reconstrução.

