Os 50 anos de carreira de Beth Goulart, filha das estrelas

Artista participa de bate-papo aberto ao público no Teatro de Arena nessa segunda-feira. Convites devem ser retirados antecipadamente

Publicado em 28/01/2024 às 11:34

Alterado em 28/01/2024 às 11:43

A diretora, escritora, atriz e cantora Beth Goulart é a convidada do primeiro Café com Ideias de 2024, marcado para essa segunda-feira (29), às 17h, no Teatro de Arena do Sesc Copacabana. O projeto realizado pelo Sesc RJ pertence a uma série de bate-papos conduzida por Gabriel Chalita, assessor de Educação da instituição, sempre com uma grande personalidade, na última segunda-feira do mês.

O primeiro dos seis encontros aconteceu em 29 de novembro tendo como convidado o cantor e compositor Martinho da Vila. No projeto, entrevistador e convidado trocam ideias e impressões sobre temas da atualidade e curiosidades da vida e da carreira do profissional. O papo tem tom descontraído e é costurado com perguntas do público e música. A banda é formada pela maestra Laura Visconti (piano), Beto Bonfim (percussão) e André Poyart (violão).

"Neste encontro vamos falar sobre carreira, aprendizados da vida, a importância da arte na transformação da humanidade, da cultura como identidade de um povo, da força da literatura e do teatro como espelho da sociedade. Da essência do teatro, que é o encontro de seres humanos e dos sentimentos como linguagem da nossa alma", diz Beth.

Os ingressos, gratuitos, devem ser retirados na bilheteria da unidade até domingo (28/1), das 9h às 20h. A capacidade é limitada em 250 pessoas. O Café com Ideias também tem transmissão ao vivo pelo Youtube do Sesc RJ.

Filha das estrelas

Nascida em 1961, a carioca herdou a arte de seus pais, as estrelas Paulo Goulart e Nicete Bruno. Logo aos 13 anos estreou profissionalmente na peça “Os efeitos dos raios gama sobre as margaridas do campo” (1974), que lhe rendeu a indicação ao Prêmio APCA como Atriz Revelação. Desde então, ela conquistou inúmeros prêmios como: Shell Rio 2000, Prêmio Qualidade Brasil 2000 e Prêmio UNESCO 2003, por exemplo.

Beth participou de mais de 30 novelas em várias emissoras e 12 longas-metragens. Além da dramaturgia, a artista teve experiências como escritora, com o livro "Viver é uma arte - transformando a dor em palavras" e como diretora do espetáculo "60 noites de neblina". Em março deste ano, quando completa 50 anos de carreira, Beth estreia a montagem teatral "Ser artista", como diretora.

SERVIÇO: Café com Ideias / Local: Sesc Copacabana (R. Domingos Ferreira, 160) / Data: 29/01, das 17h às 18h / Retirada de ingresso: até 28/01, na bilheteria. / Funcionamento da bilheteria: Das 9h às 20h (segunda a sexta) e 14h às 20h (sábado, domingo e feriados) / Transmissão: Youtube do Sesc RJ (@portalsescrio)