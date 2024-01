FGV Arte: exposição ampliada com novos trabalhos

Adriana Varejão e Beatriz Milhazes estão entre os artistas que passam a integrar a mostra, a partir desta sexta (19)

Publicado em 19/01/2024 às 11:33

Alterado em 19/01/2024 às 11:33

Em cartaz desde setembro de 2023, na FGV Arte, um espaço de experimentação e pesquisa artística da Fundação Getúlio Vargas, a mostra "A quarta geração construtiva no Rio de Janeiro" receberá novas obras, a partir destaa sexta-feira (19). O curador, Paulo Herkenhoff, traz nomes consagrados como Adriana Varejão e Beatriz Milhazes para reafirmar a complexidade e a potência do que ele chama de "quarta geração construtiva".

“Esta exposição é um processo vivo em andamento, aberto a novas descobertas, e uma prova de que o trabalho curatorial não se encerra no dia da inauguração de uma mostra”, diz Herkenhoff.

Os artistas que passam a integrar a exposição surpreenderam com seus programas e irão ampliar questões plásticas e políticas do conjunto. Além de Adriana Varejão, com a pintura Roda de cores, que celebra as diversas cores e identidades brasileiras, e Beatriz Milhazes, que incorpora a festividade das cores da cidade do Rio de Janeiro com a serigrafia Flower swing, estarão Antonio Ton, que recorre ao desenho de quadras esportivas para intervenção na galeria que coloca em pauta o diálogo com a juventude periférica; Elle de Bernardini, que cruza geometria e ritmos visuais com questões de gênero; Júlia Otomorinhori'õ Xavante, "a(r)tivista" indígena da aldeia Maracanã, que utiliza técnicas ancestrais para reivindicar o presente; Miguel Afa, que homenageia as pipas e a alegria das crianças do Rio, e Bob N, com uma pintura geométrica. As obras desses artistas se somam às já em cartaz desde setembro.



Serviço; Exposição "A quarta geração construtiva no Rio de Janeiro" / Praia de Botafogo, 190 – Rio de Janeiro / Segunda a sexta, 10h às 20h / Sábado e domingo, 10h às 18h / Até 25 de fevereiro de 2024 /

@fgv.arte / fgvarte.com.