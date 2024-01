Maria vasco lança 'Oba', terceiro livro de poesias, nessa quarta, na Argumento

Publicado em 16/01/2024 às 13:04

Alterado em 16/01/2024 às 13:04

Maria Vasco chega a 2024 lançando seu livro “Oba!”, pela editora 7Letras. Falando livremente do seu cotidiano, leva as dificuldades e delícias da vida ao coração de quem lê. Poesia Popular Brasileira é como define sua linguagem poética, a PPB. Poemas com formas leves e ritmadas trazendo a cadência do som, das palavras, ao leitor.

Poeta, compositora e artista plástica, aos 79 anos Maria Vasco comemora seu terceiro livro de poesia. O primeiro, “O livro vermelho de Maria Vasco”, lançado pela Tinta Negra, selo do Grupo Editorial Zit, e o segundo, “Plou”, lançado também pela 7Letras.

O lançamento do “Oba”, nessa quarta (17), na Livraria Argumento, terá participações de vários artistas lendo poesias e fazendo música como Chico Caruso, Mônica Martelli, Marilena Garcia, Armandinho Macedo, Luiz Brasil, Ary Dias, Thaís Motta, Arnaldo Brandão, Toni Costa, Aroeira e Kiko Chaves, João Callado, Beatriz Rabello e a atriz Bel Machado.

'O passado não lembro

o futuro não sei

o presente estou

o presente me dou

do passado me recupero

do futuro eu espero

com a ousadia me encantei

ao agora me entrego'

A autora

Maria Vasco é artista plástica, compositora e poeta. Natural de Recife, mudou-se ainda criança para o Rio de Janeiro. Sua estreia como artista plástica se deu em 1967, nos Leilões de Arte de São Paulo organizados por Giuseppe Baccaro. Logo em seguida veio a primeira individual na ‘Arte Galeria’, também em São Paulo.

De lá para cá foram dezenas de exposições realizadas, teve duas de suas esculturas colocadas no Parque da Cidade, que fazem parte do Acervo do Museu Histórico da Cidade, no Rio. Entre 2015 e 2017, vieram a Exposição Planeta Mamoremê, no Centro Cultural Candido Mendes, Ipanema, Rio de Janeiro, a Exposição Ícone, na Galeria hrocha (Hélio Rocha), no Shopping Cassino Atlântico, Copacabana, e foi homenageada pelos seus 50 anos de arte com o lançamento da peça Sons de Vermelho, inspirada no seu Livro Vermelho.

No final dos anos 60, estreou na TV participando do programa ‘Mulheres de Ouro’, comandado por Bibi Ferreira. No Jornal Hoje, da TV Globo, participou apresentando a parte musical do jornal, tendo participado também do programa Satyricon. Na TVE, fez programa com Fausto Wolf, Ziraldo e Sergio Cabral.

Foi a primeira porta-bandeira da Banda de Ipanema e fez parte de uma geração de artista que revolucionou nossa cultura, como Tom Jobim, Fausto Wolff, Ziraldo, Jaguar, Rubem Braga, Carlinhos de Oliveira, entre tantos outros.

A música sempre esteve presente em sua vida. São 2 discos gravados e parcerias musicais com Paulo Moura, Paulinho da Viola, Moraes Moreira, Toni Costa, Ary Dias, Luiz Brasil e Fernando Moura.

Título: Oba!/Editora: 7Letras / Autora: Maria Vasco / Capa: Maria Vasco / Designer: Marcus Schâefer / Gênero: Poesia / Dimensões: 14x21cm / Tipo: Brochura / Páginas: 88 / ISBN: 978-65-5905-682-8 / Preço: R$49,00 / Saiba mais e adquira / Lançamento: Livraria Argumento – Rua Dias Ferreira, 417 – Leblon – Rio de Janeiro / Dia 17 de janeiro, às 19h. / Telefone: (21) 2239-5294 / Entrada Franca.