Em 'Diário do Inferno', o governo Bolsonaro através das charges e dos textos de Miguel Paiva

...

Publicado em 06/01/2024 às 09:54

Alterado em 06/01/2024 às 09:54

Uma das charges do livro Foto: reprodução

O escritor e cartunista Miguel Paiva vai autografar, na próxima segunda-feira (8), no lendário Restaurante La Fiorentina, em Ipanema, a partir das 18h30, seu novo livro, “Diário do Inferno”, com textos, charges e cartuns publicados em vários veículos de imprensa durante o governo daquele que foi considerado, segundo Miguel, “o pior presidente brasileiro de todos os tempos”. O Miguel Paiva quis lançar o livro no dia 8 de janeiro, exatamente um ano depois da tentativa de golpe pelos bolsonaristas, insatisfeitos com a eleição de Lula.

O Restaurante La Fiorentina fica na rua Aníbal de Mendonça, 112, Ipanema, no Rio.

“Diário do Inferno” funciona como uma memória do período que compreende todo o desgoverno Bolsonaro até os eventos de 8 de janeiro de 2023.

São charges e textos de Miguel Paiva publicados, primeiro no JORNAL DO BRASIL impresso e online, e depois no Brasil 247. Voltar a fazer charges trouxe novamente para o cartunista a inquietação e a efervescência política. Facilitado pelo país quase surreal em que se tornou o Brasil, suas charges e crônicas contam de forma crítica a trajetória muito doida que esse governo impôs ao país. É um modo de resistir e se divertir.

Opinião | Regina Zappa:

Foi um tempo infernal e infeliz de um passado recente que nos botou em um lugar fechado, asfixiante. Mas Miguel Paiva nos abria portas e janelas com seus desenhos e palavras que deixavam entrar o oxigênio do humor, da inteligência e da perspicácia. Ufa! Respirávamos melhor. Num certo momento, ele anunciou em alto e bom som: é muito doido o que virou o Brasil. E, a partir desta constatação, o artista, chargista, desenhista, escritor, dramaturgo passou a traduzir a doideira desses intermináveis dias de trevas, com graça e leveza.

Miguel sempre esteve na vanguarda. A Radical Chic, o Gatão de Meia Idade, o Ed Mort e toda a gama de personagens de suas criações, amados ou odiados, são a prova do talento desse artista de mil faces, de tiro certeiro e palavra cirúrgica. Ter o Miguel por perto nas nossas conversas, junto com o Aroeira, foi um dos motivos de orgulho e alegria que fizeram a roda girar, apesar de tudo. Atravessamos as chamas, sim, sobrevivemos. Está tudo aqui, neste “Diário do Inferno”, com o frescor das boas e demolidoras ideias.





Diário do Inferno: Autor: Miguel Paiva / Gênero: História em quadrinhos / e Graphics Novels | Não Ficção | História / Formato: Brochura / Preço: R$ 130,00 / Págs.: 200 / ISBN:978-65-5647-113-6.