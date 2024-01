Dia de Reis será celebrado com samba no Museu da Maré

Evento contará com a presença da bateria da Beija-Flor e grupos de samba; entrada gratuita mediante doação de alimento

Publicado em 03/01/2024 às 09:02

Alterado em 03/01/2024 às 09:02

Museu da Maré Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Giovanne Ramos - No sábado (6), em comemoração ao Dia de Reis, o Museu da Maré promove o evento “Samba de Reis”. Lideranças comunitárias locais, engajadas na promoção do samba de raiz tanto dentro quanto fora do Complexo da Maré, uniram forças para criar uma festa popular marcada por memórias afetivas da época em que grupos de folia de reis percorriam as comunidades, levando alegria às crianças.

O evento, organizado por Utete Produções (juntamente com Teteu José), Grupo Nova Raiz do Samba, Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM), e o Museu da Maré, celebra a tradição cultural e proporciona uma atividade de lazer, cultura e diversão para as famílias mareenses.

O “Samba de Reis” está agendado para ter início às 16h e terá entrada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Todos os alimentos arrecadados serão destinados ao coletivo “Especiais da Maré”, que trabalha com famílias de crianças e adolescentes com deficiência na região.

Diversas atrações confirmaram presença, incluindo o Grupo Nova Raiz do Samba, G.R.E.S. Gato de Bonsucesso, Bateria da Beija-Flor, Caxambu do Morro do Salgueiro, além dos cantores Raphael Bento, Bruno Ribas, da Unidos da Tijuca, e Marquinhos Art’Samba, da Estação Primeira de Mangueira. Para preservar a tradição, a Folia de Reis também marcará presença com a participação especial de “A Brilhante Estrela do Oriente”, conhecida como “A Folia Azul e Branca” do Morro da Formiga.

SERVIÇO: Samba de Reis no Museu da Maré / Dia 6 de janeiro de 2024, sábado / Local: Museu da Maré. Avenida Guilherme Maxwell, 26 – Complexo da Maré / Horário: 16h às 23h / Entrada: 1 kg de alimento não perecível / Contatos: (21) 98529-9886 (Whatsapp); [email protected].