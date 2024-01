Comédia 'Antes do ano que vem', com Mariana Xavier, estreia quinta-feira no Teatro Prudential

Publicado em 01/01/2024 às 16:42

Alterado em 01/01/2024 às 16:42

Mariana Xavier Foto: Adriano Doria/divulgação

A comédia "Antes do ano que vem", com Mariana Xavier, estreia na próxima quinta-feira (4), no Teatro Prudential com preços populares, após sucesso em 14 estados do Brasil, onde passou por mais de 20 cidades e foi assistida por mais de 40 mil pessoas em 75 apresentações. Com texto inédito de Gustavo Pinheiro, trata com leveza e esperança de dores emocionais e a capacidade do ser humano de se reinventar para contornar os desafios da vida. A montagem tem direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos, e direção de movimento de Márcio Vieira.

Mariana Xavier, a Marcelina de "Minha mãe é uma peça", se desdobra para dar vida a sete mulheres, que têm suas histórias conectadas através da Central de Apoio aos Desesperados, referência a atendimentos telefônicos voluntários que existem para tentar reverter situações que podem levar a medidas extremas.

São elas: Dizuíte, a faxineira do CAD que só queria terminar o trabalho e passar a virada do ano com a família; Dra. Telma, a terapeuta deprimida; Jussara, a atendente de telemarketing que sonha em voltar para o emprego de cozinheira; Gracinha, a anfitriã cujos convidados não aparecem na festa, mas se esconde na positividade tóxica; Maria de Lourdes, a socialite falida prestes a matar o marido; Michelle, a adolescente carente de atenção dos pais que foi traída pelo namorado e pela melhor amiga; e Tia Xinda, a idosa que não sabe como pedir desculpas à sobrinha pela briga no Natal.

É noite de Ano Novo. Dra Telma, a psicóloga plantonista do CAD, não aparece para trabalhar, e Dizuite, que não foi preparada para a função, mas administra com sabedoria popular as dores e delícias do próprio cotidiano, é quem acaba auxiliando as pessoas que estão do outro lado da linha em busca de ajuda, de um conselho, de um ombro ou apenas de alguém que as escute. Com sua “psicologia própria”, hilária e impulsiva, Dizuite assume a missão de mostrar a essas mulheres que vale a pena viver e que ainda dá pra ser feliz antes do ano que vem.

“A peça se passa na noite de Réveillon, quando há um aumento significativo no número de ligações com pedidos de ajuda. Datas como esta, de “felicidade obrigatória”, fazem aflorar ainda mais as emoções de quem não está lá muito satisfeito com a própria vida”, explica a atriz. A peça também se propõe a discutir questões fundamentais para a sociedade contemporânea, como solidão, empatia, solidariedade e a nova ditadura de felicidade imposta pelas interações virtuais. “O humor abre portas para novas percepções do mundo. Vivemos num tempo em que rir é o primeiro remédio para as nossas mazelas. Com este texto e o grande talento de Mariana, damos um salto além no humor atual que fala das mulheres”, afirma o diretor Lázaro Ramos.

Mariana Xavier também confessa: "Um misto de excitação e medo: é o que toma conta de tanta gente na noite de réveillon e também o que eu sinto nesse momento, encarando meu primeiro espetáculo solo. Antes do Ano Que Vem já é o maior desafio da minha carreira e prova que é possível fazer arte popular com qualidade e sensibilidade. Acredito na comédia como ferramenta não só de entretenimento, mas de crítica e reflexão. Acredito também no poder transformador da empatia e é através dela que esperamos que o público saia do teatro leve, afagado e um pouco transformado também."

Para o autor Gustavo Pinheiro, “o riso que propomos à plateia nesta comédia é o de compaixão, nunca do deboche. É o riso da empatia, de quem também tem suas dores e sabe que vivê-las e superá-las faz parte do jogo. Torço para que este espetáculo seja um convite para que cada pessoa na plateia também pense o que pode fazer por si mesmo, pela sua felicidade, o quanto antes. Se possível, antes do ano que vem”.



SERVIÇO: Espetáculo: Antes do ano que vem, com Mariana Xavier | Comédia / Local: Teatro Prudential / Endereço: Rua do Russel, 804, Glória - Rio de Janeiro / Data: 04 de janeiro a 25 de fevereiro 2024 | exceto Carnaval - dias 09, 10, 11 de fevereiro | Quinta a domingo / Datas Janeiro: 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 de janeiro de 2024 / Datas Fevereiro: 01, 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2024. / Horários: 5af, 6af e sábado às 20h | domingo às 18h

Ingresso: de R$19,50 a R$80,00 / Capacidade: 359 lugares / Classificação: 12 anos / Duração: 60 minutos / Vendas Sympla.