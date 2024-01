Filipe Ret faz show no Espaço Hall, no Rio

O rapper, que acaba de lançar DVD histórico celebrando 15 anos de carreira, apresenta seus grandes sucessos em um espetáculo potente

Publicado em 26/12/2023 às 13:12

Filipe Ret Foto: Steff Lima

Um dos nomes mais importantes da cena do trap nacional, Filipe Ret sobe ao palco da Espaço Hall, na Barra da Tijuca, na próxima sexta (29), na tradicional Festa do Branco, apresentando sucessos da carreira, como “Invicto”, “Good Vibe”, “Neurótico de guerra”, “Corte americano”, além da nova faixa “Amor Livre”.

A música, que já passou de 1 milhão de streamings no Spotify, foi lançada no último dia 15 de dezembro, junto com o DVD FRXV, que celebra os 15 anos de carreira do artista. Gravado em duas noites grandiosas na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, o rapper apresentou um espetáculo cheio de tecnologia para mais de 25 mil pessoas e recebeu convidados especiais como Mãolee, BK, TZ da Coronel, MaruD2, Djonga e Delacruz, além dos parceiros da sua gravadora Nadamal - Pj, Anezzi, Dallas, Maneirinho e Caio Luccass. O projeto dá início à turnê especial que Ret apresentará pelo Brasil em 2024

Com direção criativa de Tito Sabatini e musical de Duani, o espetáculo audacioso contou com três telões verticais e de grandes proporções, mais de 900 equipamentos de luzes, máquinas de chamas, 22 metros de passarela e palco frontal de 15 metros, com chão feito por tela de LED. E uma das maiores surpresas da noite foi o palco se elevar e flutuar sobre o público que estava na pista, aproximando-se das arquibancadas. Assista FRXV nas plataformas.



Filipe Ret acumula números impressionantes. São 9,5 milhões de seguidores, com uma média de mais de 25,5 mil interações por publicação e um alcance superior a 28 milhões de contas. Em 2023 foi indicado ao Grammy Latino com a canção Good Vibe, em parceria com seus parceiros Caio Luccas e Dallas. Apenas em 2023, ele bateu a marca de 764 milhões de plays no Spotify. Foram 46,3 milhões de horas ouvidas, o equivalente a mais de 5 anos ininterruptos de suas músicas tocando. O rapper ainda apareceu no Top 10 de discos mais ouvidos dos últimos 12 meses, reforçando (mais uma vez) sua posição de quinto artista mais ouvido do Brasil.



A jornada musical do rapper começou ainda na infância e teve como maior inspiração Gabriel, O Pensador. Na adolescência, antecipou a união dos ritmos do funk e rap. Aos 18, deu início oficial à sua carreira nas empolgantes batalhas de MCs da Batalha do Real, adotando o nome "Ret". Enquanto conquistava a cena hip-hop carioca, graduou-se em jornalismo na FACHA, expressando sua criatividade com graffiti e poemas em um blog. Com o tempo, tornou-se evidente que a verdadeira paixão de Filipe Ret residia no universo do rap, onde é considerado um dos maiores artistas em atividade do gênero no país.





SERVIÇO: Data: 29/12 / Hora: 22h abertura da casa l Primeiro show previsto para as 01h / Local: Espaço Hall / Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca / Capacidade: 6600 pessoas / Faixa etária: 18 anos - É obrigatório apresentar documento oficial com foto, original. / Ingressos: site.