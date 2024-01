Orquestra Petrobras Sinfônica celebra o rock e o pop nacional em concerto gratuito em Caxias

Concerto será nesta quinta (21), ao ar livre, no Teatro Municipal Raul Cortez, sob a regência do maestro Felipe Prazeres, com a participação especial de Toni Garrido

Publicado em 20/12/2023 às 08:47

Alterado em 20/12/2023 às 08:47

Maestro Felipe Prazeres regendo a Orquestra Petrobras Foto: Renato Mangolin/Divulgação

Já imaginou ouvir clássicos do rock e do pop nacional como “Lanterna dos afogados”, “Bete balanço”, “Sonífera ilha” e “Será?” em versão sinfônica? A Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta esses e outros grandes sucessos que marcaram época nessa quinta (21), às 19h, ao ar livre, no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias.

Sob a regência do maestro Felipe Prazeres, o concerto “Na Trilha do Rock” traz versões sinfônicas de canções de bandas e artistas que fizeram história no rock e pop nacional como Lulu Santos, Engenheiros do Hawaii, Biquíni Cavadão, Kid Abelha, Legião Urbana, Capital Inicial, Os Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Roupa Nova e Titãs. O convidado especial do showconcerto é o cantor Toni Garrido, que vai acompanhar a orquestra cantando músicas do Cidade Negra, Gilberto Gil, Carlos Lyra e Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Um presente de Natal para Caxias.

Para o maestro Felipe Prazeres essa é uma ótima oportunidade para apresentar à plateia a diversidade de timbres e estilos que já se tornou característica da Orquestra Petrobras Sinfônica. “O grande público não está acostumado a ouvir uma orquestra tocando pop e rock. Neste concerto, vamos mostrar que é possível unir a música clássica ao pop e ao rock e emocionar o público”, conta o maestro.

Tony Garrido cantará em Duque de Caxias Foto: Washington Possato/Divulgação

PROGRAMA

Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones

arranjo de Ricardo Cândido

Música tocada pela banda Engenheiros do Hawaii

DE FRANCESCO MIGLIACCI E MAURO LUSINI





Tédio

arranjo de Itamar Assiere

Música tocada pela banda Biquíni Cavadão

DE ALVARO, SHEIK, BRUNO GOUVEIA E MIGUEL FLORES DA CUNHA





Como eu quero

arranjo de Caio Cezar Sitônio

Música tocada pela banda Kid Abelha

DE LEONI E PAULA TOLLER

Ainda é cedo

arranjo de Caio Cezar Sitônio

Música tocada pela banda Legião Urbana

DE RENATO RUSSO

Bete balanço

arranjo de Gilson Santos

Música tocada pelo Barão Vermelho

DE CAZUZA

Música urbana

arranjo de Ricardo Cândido

Música tocada pela banda Capital Inicial

DE RENATO RUSSO

Tempos modernos

arranjo de Caio Cezar Sitônio

DE LULU SANTOS

Sonífera ilha

arranjo de Itamar Assiere

Música tocada pela banda TITÃS

DE BRANCO MELLO, MARCELO FROMER, TONY BELLOTTO e CIRO PESSOA

Lanterna dos afogados

arranjo de Itamar Assiere

Música tocada pela banda OS Paralamas do Sucesso

DE HERBERT VIANA

Será?

arranjo de Alexandre Caldi

Música tocada pela banda Legião Urbana

DE MARCELO BONFÁ, RENATO RUSSO E DADO VILLA-LOBOS

Whisky a go go

arranjo de Ricardo Cândido

Música tocada pela banda Roupa Nova

DE MICHAEL SULLIVAN E PAULO MASSADAS





A Estrada, Girassol

arranjo de Gilson Santos

Músicas tocadas pela banda Cidade Negra

DE DA GHAMA





Palco

arranjo de Gilson Santos

DE GILBERTO GIL

Primavera

arranjo de Jessé Sadoc

DE CARLOS LYRA

Eu sei que vou te amar

arranjo de Jessé Sadoc

DE TOM JOBIM E VINICIUS DE MORAES

Corcovado

arranjo de Jessé Sadoc

DE TOM JOBIM



A Orquestra

Aos 48 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica se consolida como uma das mais conceituadas do país e ocupa um lugar de prestígio entre os maiores organismos sinfônicos do continente. Criada pelo maestro Armando Prazeres, a orquestra se firmou como um ente cultural que expressa a pluralidade da música brasileira e transita fluentemente por distintos estilos e linguagens. Tem como diretor artístico e maestro titular Isaac Karabtchevsky, o mais respeitado regente brasileiro e um nome consagrado no panorama internacional. A orquestra ossui uma proposta administrativa inovadora, sendo a única orquestra do país gerida por seus próprios músicos.

SERVIÇO: Orquestra Petrobras Sinfônica / Data: 21 de dezembro (quinta-feira), às 19h / Local: Teatro Municipal Raul Cortez – Praça do Pacificador – Centro – Duque de Caxias / Duração: 90 min. Classificação etária: livre. Entrada Franca.