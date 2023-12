Psicanalista Manoel Thomaz Carneiro e a artista plástica Patrícia Secco lançam livro 'Pensar-te Vietnam' na Argumento do Leblon

...

A artista plástica Patrícia Secco Foto: Cristina Granato/divulgação

Na próxima quinta-feira (14), na livraria Argumento, no Leblon, o psicanalista Manoel Thomaz Carneiro e a artista plástica Patrícia Secco lançam o livro "Pensar-te”.



O livro, com 45 páginas, é o resultado de uma jornada de três meses da artista Patrícia Secco pelo Vietnã, durante a qual registrou a vida cotidiana desse povo resiliente que soube ressignificar sua existência após longos períodos de guerra. As imagens, capturadas com sensibilidade e profundidade, serão acompanhadas por crônicas escritas por Manoel Thomaz Carneiro. Nesse diálogo entre palavras e imagens, os autores buscam promover uma reflexão profunda sobre a natureza de nossos desejos e o caminho para realizá-los, além de estimular os leitores a conhecerem a si mesmos e seus potenciais.

"Pensar-te Vietnam" é um convite para que cada um de nós se reinvente em busca de uma vida mais plena e feliz. Em uma época marcada por tantos filtros e distrações, o livro convida os leitores a encararem a realidade e a própria existência com lucidez. Como destaca Manoel Thomaz Carneiro: "Nesta era da medicina da imortalidade, cada um possa além de viver mais, seja hábil a viver melhor com a lucidez".

O título "Pensar-te" é uma abordagem do pensamento através da arte. A obra se divide em duas partes: as fotos de Patrícia Secco retratam a vida do povo vietnamita, enquanto as crônicas de Manoel Thomaz Carneiro estabelecem um diálogo com o leitor, envolvendo frases reflexivas e histórias que exploram o comportamento humano e citam filósofos como Nietzsche e Sócrates, entre outros estudiosos.

O lançamento do livro é um evento único que une psicanálise e arte, e promete ser uma experiência enriquecedora para todos os presentes. Além disso, é importante destacar que a edição e impressão de "Pensar-te Vietnam" foram patrocinadas pelo Grupo Sendas, demonstrando o apoio da empresa ao desenvolvimento cultural e artístico.

Sobre Manoel Thomaz Carneiro e Patrícia Secco:

Manoel Thomaz Carneiro, psicanalista e autor de "Pense Bem – Ideias para reinventar a vida", é também o idealizador do Grupo de Estudos Pensar, no Leblon, que desde 1989 promove cursos sobre a estrutura do ser, abordando temas que englobam filosofia, psicologia e arte.

Patrícia Secco, por sua vez, é uma arquiteta e artista plástica com mais de trinta anos de exposições em diversos lugares do mundo, incluindo Nova Iorque, Paris, Roma, Londres, Berlim e muitos outros. Ela também foi selecionada para participar do Europe Independent Movie Festival (EIMF), em Londres, com o documentário "Patrícia Secco mostra as suas caras."

O lançamento do livro "Pensar-te Vietnam" acontecerá no dia 14 de dezembro, na livraria Argumento, Rua Dias Ferreira, no Leblon, das 18h às 21h.

O evento promete ser um encontro único entre a psicanálise e a arte, convidando a todos a mergulhar em uma jornada de autoconhecimento e reflexão sobre a vida.

