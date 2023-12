Fabrício Corsaletii leva prêmio de Livro do Ano no Jabuti 2023

...

Publicado em 06/12/2023 às 10:15

Alterado em 06/12/2023 às 10:15

Fabrício Corsaletii Reprodução

A obra de poesia Engenheiro Fantasma, do paulista Fabrício Corsaletti, consagrou-se como o Livro do Ano de 2023, oferecido pelo Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro (CBL). Neste ano, o prêmio teve 4.245 títulos inscritos em 21 categorias, entre literatura, não ficção, produção editorial e inovação.

Corsaletti também recebeu o prêmio de melhor livro de poesia e ganhou R$ 70 mil, além de uma viagem para participar da próxima Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, para se reunir com editores, agentes literários e outros escritores.

Neste ano, o Jabuti também premiou o melhor livro de autor estreante, prêmio que foi concedido a Extremo Oeste, de Paulo Fehlauer. O autor de livros infantojuvenis Pedro Bandeira foi homenageado como Personalidade Literária de 2023.

Já o prêmio de melhor romance literário ficou com Os Perigos do Imperador: um Romance do Primeiro Reinado, de Ruy Castro.

No eixo ficção, os demais premiados foram: Educação Natural: Textos Póstumos e Inéditos, de João Gilberto Noll (conto), Por Quem as Panelas Batem, de Antônio Prata (crônica), Dentro do Nosso Silêncio, de Karine Asth (romance de entretenimento), Óculos de Cor: Ver e Não Enxergar, de Lilia Moritz Schwarcz e Suzane Lopes (juvenil), Doçura, de Emilia Nuñez e Anna Cunha (infantil) e Mukanda Tiodora, de Marcelo D’Salete (HQ). (com Agência Brasil)

OS PREMIADOS



Eixo: Literatura

Conto

1º Lugar - Título: Educação Natural: textos póstumos e inéditos | Autor(a): João Gilberto Noll | Editora(s): Record

Crônica

1º Lugar - Título: Por quem as panelas batem | Autor(a): Antônio Prata | Editora(s): Companhia das Letras

Histórias em Quadrinhos

1º Lugar - Título: Mukanda Tiodora | Autor(a): Marcelo D'Salete | Editora(s): Veneta

Infantil

1º Lugar - Título: Doçura | Autor(a): Emília Nuñez, Anna Cunha | Editora(s): Tibi Livros

Juvenil

1º Lugar - Título: Óculos de cor: ver e não enxergar | Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz, Suzane Lopes | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Poesia

1º Lugar - Título: Engenheiro fantasma | Autor(a): Fabrício Corsaletti | Editora(s): Companhia das Letras

Romance de Entretenimento

1º Lugar - Título: Dentro do nosso silêncio | Autor(a): Karine Asth | Editora(s): Bestiário

Romance Literário

1º Lugar - Título: Os perigos do imperador: um romance do Segundo Reinado | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras

Eixo: Não Ficção

Artes

1º Lugar - Título: Walter Firmo: no verbo do silêncio a síntese do grito | Autor(a): Sérgio Burgi | Editora(s): IMS

Biografia e Reportagem

1º Lugar - Título: Poder camuflado: os militares e a política, do fim da ditadura à aliança com Bolsonaro | Autor(a): Fábio Victor | Editora(s): Companhia das Letras

Ciências

1º Lugar - Título: Emergência climática: o aquecimento global, o ativismo jovem e a luta por um mundo melhor | Autor(a): Matthew Shirts | Editora(s): Claro enigma

Ciências Humanas

1º Lugar - Título: Humanamente Digital: inteligência artificial centrada no humano | Autor(a): Cassio Pantaleoni | Editora(s): Unità Educacional

Ciências Sociais

1º Lugar - Título: Limites da democracia: de junho de 2013 ao governo Bolsonaro | Autor(a): Marcos Nobre | Editora(s): Todavia

Economia Criativa

1º Lugar - Título: Receitas do Favela Orgânica | Autor(a): Regina Tchelly | Editora(s): Senac Rio

Eixo: Produção Editorial

Capa

1º Lugar - Título: Mensagem | Capista: Flávia Castanheira | Editora(s): Todavia

Ilustração

1º Lugar - Título: A notável história do homem-listrado | Ilustrador(a): Fayga Ostrower | Editora(s): EDUFRN

Projeto Gráfico

1º Lugar - Título: Expresso 2222 | Responsável: Paulo Chagas, Ana Oliveira | Editora(s): Iyá Omin

Tradução

1º Lugar - Título: Finnegans Rivolta | Tradutor(a): Coletivo Finnegans, Dirce Waltrick do Amarante (Organizadora) | Editora(s): Iluminuras

Eixo: Inovação

Escritor(a) Estreante

1º Lugar - Título: Extremo oeste | Autor(a): Paulo Fehlauer | Editora(s): Cepe

Fomento à Leitura

1º Lugar - Título: Álbum Guerreiras da Ancestralidade do Mulherio das Letras Indígenas | Responsável(eis): Evanir de Oliveira Pinheiro | Editora(s): -

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

1º Lugar - Título: Marrom e amarelo | Autor(a): - | Editora(s): Alfaguara, And Other Stories