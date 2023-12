Grande Otelo dará nome a premiação do cinema brasileiro

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou que a partir da 23ª edição, o Troféu Grande Otelo será incorporado ao título da premiação, que passa a se chamar Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro.

O ator, que já dava nome a uma categoria, passa a ter seu nome em uma das maiores premiações do cinema no país, que está com inscrições abertas para 2024.

A mudança de nome acompanha atualizações para elegibilidade de obras e categorias. De acordo com as novas normas, as obras audiovisuais precisam estar contempladas entre janeiro de 2023 e abril de 2024 para serem classificadas.

Foram criadas também duas novas categorias: Melhor Atriz e Melhor Ator de Série de Ficção. As categorias de séries de ficção passaram a concorrer em uma única categoria, sem distinção para as produções independentes da TV aberta e TV Paga.

A premiação é julgada e votada por profissionais de diversos setores associados à Academia e, desde que foi criada, passa por atualizações para premiar as 30 obras selecionadas.

Grande Otelo marcou produções audiovisuais do século XX, por sua forma de fazer comédia com críticas sociais e se tornou um ícone da sétima arte no Brasil. (com Alma Preta Jornalismo)