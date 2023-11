Roger Waters chama Joe Biden de 'criminoso de guera' durante show em Porto Alegre

O cantor e ativista político Roger Waters, ex-Pink Floyd, protestou contra o presidente do norte-americano Joe Biden, a quem caracteriou como "criminoso de guerra", por conta do apoio incondicional dos Estados Unidos ao massacre de Israel na Faixa de Gaza. A crítica contra o democrata, que disponibilizou bilhões de dólares para municiar o Estado judeu no genocídio contra o povo palestino, ocorreu durante show na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (1).

Durante a apresentação, um telão exibiu a foto de Biden sob os dizeres de "criminoso de guerra". A projeção é praxe incorporada à turnê "This is Not a Drill" , que já passou por Brasília e Rio de Janeiro antes de desembarcar na capital gaúcha. Nela, líderes mundiais são colocados em uma espécie de galeria de imagens, sob o título de "criminoso de guerra".

Waters está se apresentando em Porto Alegre pela quarta vez. Sua primeira apresentação na cidade ocorreu em 2002, no Estádio Olímpico. Posteriormente, em 2012 e 2018, ele realizou shows no Beira-Rio.

A série de shows de “This is Not a Drill”, programada para acontecer em 2020 e adiada para julho do ano passado por conta da pandemia, teve sua estreia nos Estados Unidos em 2022. Também abrangeu várias nações europeias no ano passado. E agora chegou ao Brasil, contemplando 20 clássicos do britânico. incluindo canções marcantes de quando esteve na banda Pink Floyd, da qual ficou conhecido como um dos fundadores no ano de 1965, junto de Nick Mason, Richard Wright e Syd Barrett.