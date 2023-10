Sesc Nova Música, encontros inéditos entre artistas autorais da cena contemporânea

O Sesc Nova Música Convida 2023 acontece em novembro e dezembro, trazendo encontros exclusivos e inusitados entre artistas autorais e que estão despontando na cena musical carioca e brasileira. Em sua 8ª edição, o projeto acontece nas unidades do Sesc na Tijuca e em Barra Mansa (Sul Fluminense) com a programação iniciando no dia 7/11 e se estendendo até 10 de dezembro, incluindo agenda de shows e atividades formativas.

Na Tijuca, a abertura (dia 7/11, às 19h) ficará por conta da cantora, compositora e cineasta carioca Carolina Sá. A artista, cuja referência musical transita entre Caribe, Nordeste brasileiro e África, convidará ao palco o compositor, desenhista, guitarrista e produtor paulista Kiko Dinucci, que passeia do punk ao samba. A série prossegue ao longo de novembro com os seguintes encontros, sempre às 19h: Coladera convida Marina Íris (14/11); Jéssica Gaspar convida Curumin (21/11); Thiago Ramil convida Julia Mestre (28/11); e Ziminino Convida Priscila Tossan (5/12).

Em Barra Mansa, quem abre o Nova Música Convida é Tagua Tagua (11/11, às 19h), projeto solo do compositor gaúcho Felipe Puperi, que bebe de influências do neo soul, R&B, dream pop e indie rock. Ele fará parceria com a paulista Anelis Assumpção, cujo estilo incorpora o dub, o reggae, o afrobeat, o rap, a música de cabaré, o samba e a bossa nova. Depois deles, o projeto recebe Bianco convida Assucena (12/11) e Samuca e a Selva com abertura do Pai Guga (18/11).

Atividades formativas e apresentações em espaços públicos

Além dos shows nas unidades do Sesc RJ, a programação contempla apresentações em espaços públicos e atividades formativas apresentando novidades e tendências do mercado e da estética musical em dezembro.

Em Barra Mansa, dia 2/12, acontece uma rodada de negócios em que artistas das cidades de abrangência do Sesc Barra Mansa (Pinheiral, Volta Redonda, Quatis, Resende, Itatiaia, Porto Real, Rio Claro, Paraty, Angra dos Reis e Barra do Piraí) poderão apresentar seus trabalhos para profissionais do mercado musical brasileiros, a fim de expandir sua network para novas possibilidades de trabalhos.

No Rio de Janeiro, produtores dos coletivos Leão Etíope e Rebuliço se encontram para discutir como é produzir e trabalhar com música autoral na capital fluminense. A conversa acontece dia 7/12, no Sesc Tijuca, local que sediará outros debates. Haverá também atividades na Escola Quilombista Dandara dos Palmares do Complexo do Alemão (oficina “Diáspora, Tamborzão, discurso e encontros continentais no Rap e no Funk” com Renan Moutinho e Vinícius Terra) e com encerramento no Leão Etíope (Praça Agripino Grieco, no Meier) onde acontecerão diversas atividades, com destaque para a oficina “111 anos de Luiz Gonzaga” com o professor Luiz Antonio Simas e show da Orquestra Sanfônica e do Cordel Negro com participação de Hamilton de Holanda). Confira a programação completa: www.sescrio.org.br.