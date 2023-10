Gilberto Gil receberá título de Doutor Honoris Causa em Lisboa

A Universidade NOVA de Lisboa vai prestar uma homenagem ao cantor baiano Gilberto Gil, de 81 anos, concedendo-lhe o título de Doutor Honoris Causa, em cerimônia agendada para 31 de outubro. A condecoração marca as celebrações em torno dos 50 anos da instituição de ensino e "reconhece a contribuição do artista para a cultura internacional e o legado que deixa ao longo de várias décadas".

O Reitor da universidade, João Sàágua, enfatizou a simbologia deste reconhecimento:

“Para a Universidade NOVA de Lisboa é uma honra e um privilégio distinguir Gilberto Gil, símbolo da cultura lusófona e inspiração para várias gerações. Tal como Gilberto Gil, também a NOVA acredita no poder transformador da Educação e na importância da Cultura como pilar fundamental da sociedade. Esta homenagem representa, também, o nosso compromisso com a excelência e a diversidade, valores que tão vividamente personifica".

A entrega do Doutor Honoris Causa a Gil será um dos destaques do Ciclo Brasil na NOVA, uma série de concertos e eventos projetados para ressoar a obra do cantor e compositor. As atividades começaram em 22 de outubro, com o concerto “Ventos do Brasil e de Portugal”, apresentado pelo compositor italiano Aldo Brizzi, um grande amigo de Gil, que interpretará uma seleção de músicas luso-brasileiras.

Na véspera de receber o título (30), Gilberto Gil vai se apresentar na capital portuguesa, no Coliseu de Lisboa. Depois de condecorado, já em 2 de novembro, ele fará uma espetáculo no Coliseu Porto Ageas, em Porto. Shows que marcarão o fim de sua mais recente turnê pela Europa, em comemoração aos 60 anos de carreira.

Nesta turnê, o músico tem a companhia de seus filhos Bem e José, bem como de seus netos João e Flor. Juntos, eles revisitam sucessos da trajetória artística de Gil e retornam a salas de concerto que os acolheram na Europa ao longo das décadas.

Carreira de sucesso

O cantor é nascido em 1942, em Salvador, e iniciou sua jornada musical na década de 1950, tocando acordeão, "inspirado por Luiz Gonzaga, pelo som da rádio e pelas procissões à porta de casa no interior da Bahia, até que surge João Gilberto, a bossa nova, e também Dorival Caymmi, com as suas canções imbuídas de praia e do mundo litoral", segundo a promotora IM.par.

Figura proeminente do Tropicalismo, também foi Ministro da Cultura de 2003 a 2008, durante os dois primeiros mandatos do presidente Lula. Além disso, ele é membro da Academia Brasileira de Letras desde o ano de 2021.