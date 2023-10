Leo Jaime comemora 40 anos de carreira em show com Miquinhos e Dussek, neste sábado

Neste 2023, Leo Jaime sobe aos palcos do Brasil para comemorar 40 anos de carreira.

Mas só? Todos aqueles sucessos, atuações na TV, no jornalismo… parece muito mais!

Leonardo Jaime naseu em Goiânia em 1960, mas logo foi convertido carioca (e rubro-negro!), a ponto de ter ensaiado com uns rapazes roqueiros no Rio Comprido, lá no início da década de 1980 e, não se sentindo tão à vontade com o rockão clássico do quarteto, indicar um amigo ao posto, apresentando assim Cazuza ao Barão Vermelho. Antes disso, Leo já tinha integrado a banda Nota Vermelha, na qual dividia os vocais com uma bailarina chamada Fernanda Abreu. Ele sempre esteve nos momentos certos.

Com o topete em plena forma, Leo integrava, à época, o grupo João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, ao lado de amigos como Selvagem Big Abreu, Avellar Love e Bob Gallo. Foram dias de muita diversão e rockabilly, mas Leo queria mais, e logo partiu para sua própria carreira, com discos clássicos como "Phodas C" (a estreia, em 1983, que completa 40 anos em 2023), "Sessão da tarde" (1985) e "Avenida das desilusões" (1989). Em 1995, com "Todo amor", em que grava Lulu Santos, Djavan e Cazuza, Leo reafirma seu caráter camaleônico, que aparece em atuações na TV, em textos para publicações como "O Globo" e as revistas "Desfile" e "Capricho", além da participação na "Dança dos famosos", da TV Globo, quando se sagrou campeão, em 2018.

Este multi-Leo sobe aos palcos na comemoração de seus 40 anos de carreira (marcada a partir do lançamento de seu primeiro álbum, ‘Phodas-C’) recheada de sucessos, como "A vida não presta", "Bambolê", "O pobre", "Gatinha manhosa", "A fórmula do amor" e muitos outros. Além das composições do próprio Leo e de suas famosas versões ("Solange", "Sônia"), que ninguém se assuste se surgirem citações de nomes como Rolling Stones, Nirvana e Cream no meio das canções. A banda que o acompanha é muito boa.

“Nesta comemoração de 40 anos, ter os Miquinhos e o Dussek, me parece fundamental, pois eles foram parceiros do primeiro momento, quando eu não tinha nada, não tinha sucesso, eles estavam ali do meu lado, acreditando. E, sobretudo, nos divertimos muito. Eu acho que o sucesso da união dos Miquinhos Amestrados com Dussek foi fundamental para abrir a porta para a geração dos anos 80, com o disco 'Cantando no banheiro' (1982) e o sucesso de 'Rock da cachorra'. Então, ter os Miquinhos no palco comigo, e ter o Dussek também, é uma honra enorme. Vamos tocar juntos 'Rockstar', 'Rock da cachorra' e 'Cantando no banheiro' ”, comenta Leo, exclusivamente para o Jornal do Brasil.

A festa chega ao Qualistage, neste sábado, 21, às 21h.