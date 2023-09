MNBA lança vídeo com escultora e conservadora-restauradora Benvinda de Jesus

Um episódio marcante na carreira da conservadora-restauradora Benvinda de Jesus foi seu trabalho na obra “A representação do ator João Caetano interpretando Oscar”, de autoria de Chaves Pinheiro (1822-1884), discípulo de Marc Ferrez.

Esta é a temática do 9º video do projeto Álbum MNBA, com esta escultora e conservadora-restauradora, hoje Profa. Dra. do Curso de Graduação em Conservação e Restauração da Escola de Belas Artes (EBA/UFRJ). A exibição será nesta sexta (29), a partir das 10h, nas redes sociais do Museu Nacional de Belas Artes: FB - MNBARio e @mnbario.

Inquieta e bastante ativa, Benvinda percorre algumas etapas desta restauração, realizada em 2008, quando o MNBA era dirigido pela museóloga Monica Xexéo.

Didaticamente, a conservadora explica no video intitulado “Oscar é bem cultural” os estudos necessários para se iniciar a restauração de um bem cultural como esta escultura. Em seguida, detalha o possível processo de criação deste trabalho em gesso patinado, pertencente ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes/Ibram.

Benvinda também enfoca curiosas nuances de sua reprodução em bronze, que há décadas está postada em frente ao Teatro João Caetano, ao lado da praça Tiradentes, no centro do Rio.

No final, ao comparar a representação da obra original, que se encontra dentro do MNBA, com a sua cópia, Benvinda cita o deslocamento da bainha e o detalhe da espada presentes na escultura e entra na história da Arte. (Fonte: Ascom/MNBA)