Pneumonia mata ator que viveu Dumbledore na saga 'Harry Potter'

O ator irlandês Michael Gambon, famoso por interpretar o Professor Albus Dumbledore em seis filmes da saga "Harry Potter", morreu no hospital onde estava internado em Londres, aos 82 anos, informou sua família nesta quinta-feira (28). Significa dizer que o diretor da escola de magia de Hogwarts venceu a guerra contra "aquele que não podemos dizer o nome", Lord Voldemort, mas não resistiu ao agravamento de seu quadro de pneumonia.

A viúva do ator, Anne Gambon, e seu filho, Fergus Gambon, emitiram uma nota pública para confirmar a morte. A família de Gambon pediu respeito à privacidade "neste momento doloroso", e aproveitou para agradecer pelas mensagens de apoio e amor.

"Estamos arrasados em anunciar a perda de Sir Michael Gambon. Amado marido e pai, Michael morreu pacificamente no hospital com sua esposa Anne e seu filho Fergus ao lado de sua cama, após um agravamento [de um quadro] de pneumonia", diz a nota, reproduzida por vários jornais britânicos, como o "The Sun".

Carreira

Gambon, que nasceu em Dublin, trabalhou na TV, no cinema, no teatro e no rádio ao longo de sua carreira de cinco décadas. Ele ganhou quatro prêmios Bafta - o mais importante da indústria cinematográfica britânica.

Além de seu papel principal em Harry Potter, baseado nos romances de JK Rowling, no qual substitiu o falecido Richard Harris, o Dumbledore dos dois primeiros filmes, Michael Gambon interpretou o detetive francês Jules Maigret na série Maigret, da rede britânica ITV. No Reino Unido, ele também é conhecido por seu papel como Philip Marlow, em The Singing Detective, da BBC.

Seus papéis notáveis na telona incluem um líder de gangue psicótico em "O Cozinheiro, o Ladrão, sua Mulher e o Amante", de Peter Greenaway, em 1989, e o idoso Rei George V, em "O Discurso do Rei", de Tom Hooper, em 2010.



Em 2018, ele foi nomeado cavaleiro do Reino Unido pelos serviços prestados à indústria do entretenimento, recebendo o título de Sir Michael Gambon.

Problemas de memória

Em 2015, Gambon anunciou sua aposentadoria dos palcos de teatro. O motivo do afastamento era a memória, que não o permitia mais lembrar suas falas. Antes de tomar a decisão, o ator chegou a atuar com um fone de ouvido ligando-o a um ponto no palco, por medo de esquecer o que dizer e ficar sem fala na frente da plateia.

"É uma coisa horrível admitir, mas não posso mais fazer isso. Isso parte meu coração", disse Gambon, na época, à "The Sunday Times Magazine".

Segundo o ator contou na ocasião, ele percebeu que seu tempo à frente de uma plateia ao vivo havia acabado depois de uma audição para uma nova peça no teatro West End, durante a qual uma menina nos bastidores teve de ler suas falas para ele. Gambon acabou sendo substituído por Richard Griffiths, com quem trabalhou na saga "Harry Potter" no papel do tio de Harry, Valter Dursley.