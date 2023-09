O Clube da Livro está de volta!

Imagina só, estar frente a frente com o autor e seu livro? É dessa forma que o Clube do livro da Biblioteca Pretos Novos - BPN retoma suas atividades a partir do dia 5 de outubro, das 14 ás 16hs.



A estreia terá a presença da autora Carol Machado - @carolmachado.escritora - Educadora dos anos iniciais do ensino Básico do município do Rio, graduada em Pedagogia pela Faculdade Lusófona do Rio de Janeir, escritora de Literatura Infantil Étnico-racial e pós-graduanda em História e Cultura afro-brasileira e indígena.

[Clube do Livro] A Biblioteca Pretos Novos fica no bairro da Gamboa Divulgação

Memorial africano

O projeto Clube do Livro, do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, tem por finalidade o incentivo à leitura de livros de autores afro-centrados e indígenas.

A Biblioteca Pretos Novos - BPN fica na Sala Penha Santos (in memoriam), no Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos no bairro da Gamboa, na área portuária da cidade do Rio. Seu acervo é composto por mais de 1,400 títulos, na perspectiva africana e indígena, e traz em seu bojo temáticas relacionadas às questões étnico-raciais, decolonidades, de gênero, entre outras. O objetivo é o de não só difundir a cultura e promover conhecimento africano e indígena, mas também visibilizar o reconhecimento histórico e ancestral.

O Clube do livro tem como objetivo incentivar a leitura, a reflexão crítica e a troca entre as/os autoras/es (es) e o público leitor.

A realização deste projeto só foi possível através da Emenda Parlamentar do deputado federal David Miranda (in memoriam), o que proporciona encontros como Clube do Livro, Intervenções Literárias e muitas outras atividades, alé da modernização da Biblioteca Pretos Novos.

Programação:

Biblioteca Pretos Novos (BPN): Clube do Livro

Dia: 04 de outubro de 2023

Horário: 14h às 16h

Livro: "As cores de Carolina"

Local do evento: Rua Pedro Ernesto, nº 32/34, Gamboa - Rio de Janeiro - RJ

Contato: WhatsApp 21 96465-9983 / E-mail: biblioteca@pretosnovos.com.br

Ingressos na Sympla:

Para adquirir seu ingresso, você pode acessar o aplicativo da Sympla, disponível para download na App Store e Google Play. Lá, você encontrará todas as informações sobre o evento e poderá realizar a compra de forma rápida e segura.