Edu Lobo chega aos 80 com corpo de garoto e a mesma mente brilhante

Bruno de Freitas Moura - "Você teria um samba sem letra?". Essa pergunta mudou a vida do jovem carioca Eduardo de Góes Lobo, aos 19 anos. O autor do pedido era ninguém menos que Vinicius de Moraes, em uma reunião de amigos em comum. Foi quando Edu Lobo conheceu o gênio da bossa nova e viu a trajetória de vida mudar. O aniversariante desta semana, que completou 80 anos na terça-feira (29), relembrou essa história em uma entrevista para a TV Brasil.

"Foi um golpe de sorte. Mas, como eu sempre digo, você precisa estar preparado para a sorte", conta o hoje octogenário, que tinha uma música pronta no dia. "Mostrei, ele gostou e perguntou se me incomodaria se ele fizesse uma letra naquela hora. ‘Fique à vontade’, eu disse".

À época, Edu se considerava um "Zé Ninguém". "Eu não estava nem pensando que iria começar uma carreira. Naquele momento, fazer música era para mim alguma coisa que eu adorava, mas era tipo pegar onda no mar, quer dizer, tem uma hora que você não faz mais e aquilo acaba." Mas ter se aproximado do Poetinha, como Vinicius ficou conhecido, mudou tudo.

Aos 80 anos, Edu Lobo, aniversariante da semana, prepara novo álbum Nana Moraes/Divulgação

"Conhecer o Vinicius naquela época significaria conhecer todo mundo que se chamava da bossa nova. Eu conheci o Tom Jobim, Carlinhos Lyra, Baden Powell, Oscar Castro Neves, muitas pessoas que tiveram importância muito grande na minha vida", rememora.

Dono de uma trajetória de sucesso na música popular brasileira (MPB), que, inclusive, rendeu a ele, em 1994, um Prêmio Shell de melhor compositor de música brasileira, pelo conjunto da obra, Edu Lobo diz que, em vez de lembrar o passado, prefere olhar para o presente e o futuro.

Novo álbum

Presente, aliás, preenchido por um projeto novo. Edu, que tem cerca de 30 álbuns lançados, prepara o lançamento de mais um, duplo, para a gravadora Biscoito Fino, que será gravado num show ao vivo, em novembro, em apresentações na Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro (8/11), e no Teatro B32, em São Paulo (10/11), com os cantores Zé Renato, Mônica Salmaso, Ayrton Montarroyos e Vanessa Moreno.

"O som do disco vai ser o som do show. Eu não gosto de chamar de show, prefiro chamar de apresentação. Eu estou adorando esse projeto, está em fase de mixagem. Ainda falta um pouco, mas estamos terminando."

Festivais

Mesmo com o presente o ocupando para preparar o futuro, Edu Lobo não pode deixar de falar de grandes momentos do passado. "Alguém vai me perguntar sobre os festivais", brinca, se referindo à interseção entre música e televisão que marcou definitivamente a carreira do cantor e compositor.

Em 1965, em parceria com Vinicius, disputou e venceu o 1º Festival Nacional de Música Popular Brasileira, na TV Excelsior, com Arrastão, interpretada por Elis Regina.